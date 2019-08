उत्तरकाशी में फटा बादल, कई लोग फंसे, वीडियो में देखें दिल दहलाने वाला मंजर

(देहरादून): बादल उत्तराखंड ( Uttarakhand Weather ) में जमकर कहर बरसा रहे है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद पड़े हैं। बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। मैदानी इलाकों में जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। इधर उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील में बादल फटने की ख़बर है। लोग दहशत में है, वहीं कई लोग लापता है।



टोंस नदी हुई विकराल

#WATCH Tons river in Uttarkashi's Mori tehsil overflows following cloudburst in the area. Teams of ITBP, SDRF and NDRF engaged in rescue and evacuation. #Uttarakhand pic.twitter.com/fOpE6J30Kg — ANI (@ANI) August 18, 2019

उत्तराखंड में किस कदर आसमान से आफत बरस रही है इस बात को जाहिर करते हुए कई वीडियो भी सामने आए है। ताजा वीडियो उत्तरकाशी जिले से सामने आया है। उत्तरकाशी की मोरी तहसील इलाके में जमकर बारिश हुई। इलाके की टोंस नदी में भारी बारिश के बाद जब यकायक ज्यादा पानी पहुंचा तो उसने विकाराल रूप धारण कर लिया। क्षेत्र में राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ,आईटीबीपी और एसडीआरएफ दल भेज दिए गए है।



कई लोग घरों में फंसे

Dr. Ashish Chauhan, District Magistrate, Uttarkashi: We have received information about people being stranded & damage to few houses in Makudi and Digoli, due to heavy rainfall. Teams of SDRF, Red Cross, ITBP and NDRF have been moved for rescue and evacuation. #Uttarakhand pic.twitter.com/5vSPE08gQl — ANI (@ANI) August 18, 2019

उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि भारी बारिश के कारण मकुड़ी और डिगोली में भारी बारिश के कारण कुछ लोगों के घरों में फंसे होने सूचना मिली है, वहीं कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने के बाद बचाव कार्य और निकासी के लिए एसडीआरएफ, रेडक्रॉस, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमों को भेजा गया है।



लगातार आसमान से बरस रहा कहर

#WATCH Uttarakhand: Local cross a water stream using ropes in Purola, Uttarkashi. The road connecting 4 villages in the area has been blocked for the last 6 days due to heavy rains & landslide. (16.8.19) pic.twitter.com/fUDdvd92d2 — ANI (@ANI) August 17, 2019

पूरे राज्य में बीते दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी उत्तरकाशी में झमाझम बादल बरसे इससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। जिले की पुरोला तहसील में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पिछले 6 दिनों से क्षेत्र के 4 गांवों को जोड़ने वाली सड़क बंद पड़ी है। ऐसे में स्थानीय लोगों को जान जोखिम में डालकर एक ओर से दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है स्थानीय लोग उफनाती नदी को एक दूसरे की सहायता से रस्सी के सहारे पार कर रहे है। यह घटना बारिश के बीच लोगों को राहत देने का दावा कर रही सरकार और प्रशासन की पोल खोल रही है।

