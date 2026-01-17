देवरिया में रोडवेज बस चालक पर जानलेवा हमला, चालकों और परिचालकों ने कर दी हड़ताल … घंटों चली गहमा, गहमी

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, रोडवेजकर्मियो को समझाती पुलिस
देवरिया में शनिवार की सुबह दबंग ने एक रोडवेज चालक पर रॉड से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही यह खबर रोडवेजकर्मियो में फैली आक्रोशित होकर चालकों और परिचालकों ने हड़ताल कर दी, सुबह लगभग 10:30 बजे से 11:30 बजे तक रोडवेज डिपो से बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहा, जिससे यात्रियों भी परेशान हो उठे। जिससे करीब एक घंटे तक बस संचालन ठप रहा। घायल चालक को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह रोडवेज परिसर में परिवहन निगम के परिचालक अनूप प्रजापति देवरिया डिपो से गोरखपुर जाने के लिए बस में सवारियां भर रहे थे। इसी दौरान एक अनुबंधित बस के मालिक का बेटा वहां पहुंचा और सवारी भरने को लेकर अनूप प्रजापति से विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर युवक ने अपने वाहन से लोहे की रॉड निकालकर अनूप प्रजापति पर हमला कर दिया वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े और बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
आक्रोशित रोडवेजकर्मियों ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, उसकी गिरफ्तारी और संबंधित अनुबंधित बस का रोडवेज से अनुबंध निलंबित करने की मांग की। इधर सूचना मिलने पर ARM कपिल देव प्रसाद, CO सदर संजय रेड्डी और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विनोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आरोपी पर सख्त कारवाई का आश्वासन देकर रिआदवाजकर्मियों को शांत किया। इसके बाद रोडवेजकर्मी शांत होकर काम पर लौटे।
