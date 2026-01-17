देवरिया में रोडवेज बस चालक पर जानलेवा हमला, चालकों और परिचालकों ने कर दी हड़ताल … घंटों चली गहमा, गहमी

जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह रोडवेज परिसर में परिवहन निगम के परिचालक अनूप प्रजापति देवरिया डिपो से गोरखपुर जाने के लिए बस में सवारियां भर रहे थे। इसी दौरान एक अनुबंधित बस के मालिक का बेटा वहां पहुंचा और सवारी भरने को लेकर अनूप प्रजापति से विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर युवक ने अपने वाहन से लोहे की रॉड निकालकर अनूप प्रजापति पर हमला कर दिया वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े और बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।