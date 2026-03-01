17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती ने किया जम कर हंगामा, मोबाइल टावर पर चढ़ी… प्रशासन के हाथ,पांव फूले

देवरिया में आज एक युवती ने जम कर हंगामा किया, जानकारी के मुताबिक प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती गांव में बने मोबाइल टावर पर चढ़ गई। ग्रामीणों की नजर जब उस पर पड़ी तो हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Mar 17, 2026

Up news। Deoria

फोटो सोर्स: पत्रिका, मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती

मंगलवार को देवरिया के बघौचघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती प्रेमी से शादी की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। टावर पर पहुंचते ही वह जोर-जोर से अपने प्रेमी का नाम पुकारने लगी। युवती का यह खतरनाक रूप देखते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई, खबर फैलते ही कुछ ही देर में मौके पर भारी भीड़ जुट गई।

नाराज युवती मोबाइल टावर पर चढ़ी, प्रेमी को बुलाने की जिद पर अड़ी

अनहोनी की आशंका से सहमे गांव वालों ने पहले तो युवती से नीचे उतरने के लिए काफी मिन्नतें किए लेकिन जब उसपर कोई असर नहीं हुआ तब पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों की भी युवती ने एक नहीं सुना, वह बार बार चिल्लाती रही कि जब तक उसका प्रेमी नहीं आएगा वह नीचे नहीं उतरेगी।

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवती को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक बातचीत चलती रही, लेकिन युवती अपनी मांग पर अड़ी रही।

स्थिति गंभीर होती देख पुलिस ने मानी शर्त, प्रेमी मौके पर पहुंचा

अंत में थकहार कर पुलिस ने युवती की शर्त मानते हुए उसके प्रेमी को मौके पर बुलाया। प्रेमी के पहुंचते ही युवती सामान्य हुई और वह नीचे उतरने को तैयार हो गई। पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में वह सावधानीपूर्वक टावर से नीचे उतर आई।

युवती के सुरक्षित नीचे आते ही सभी ने राहत की सांस ली। घटना के बाद पुलिस युवक और युवती को थाने ले गई, जहां उनसे पूछताछ की गई। CO संजय रेड्डी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली, उन्होंने बताया कि पुलिस युवती के इस कदम की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

खेत में मिली 3 तीन बच्चों के मां की लाश, घर में लटका मिला प्रेमी… महज 4 वर्षों में प्रेम कहानी का खौफनाक अंत
सीतापुर
सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 08:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती ने किया जम कर हंगामा, मोबाइल टावर पर चढ़ी… प्रशासन के हाथ,पांव फूले

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

देवरिया पुलिस ऑफिस के स्टेनो अफजल खाँ व आरक्षी दीपक सिंह धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार…महकमे में हड़कंप

Up news, deoria
देवरिया

फर्जी वरासत से 74 लाख रुपए सरकारी धन हड़पने का मामला उजागर, डीएम ने दिए एफआईआर के निर्देश

Up news, deoria
देवरिया

SP देवरिया की बड़ी कारवाई…तीन दरोगा समेत 12 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, 40 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर

Up news, deoria
देवरिया

देवरिया पुलिस की बड़ी कारवाई…बीच सड़क बारातियों के खतरनाक स्टंट और आतिशबाजी से घंटों सहमे थे राहगीर

Up news, deoria
देवरिया

बारात से लौट रही अनियंत्रित क्रेटा पेड़ से टकराई, दो युवकों की मौत…परिजनों में मचा कोहराम

Up news, deoria
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.