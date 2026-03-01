प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती ने किया जम कर हंगामा, मोबाइल टावर पर चढ़ी… प्रशासन के हाथ,पांव फूले

मंगलवार को देवरिया के बघौचघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती प्रेमी से शादी की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। टावर पर पहुंचते ही वह जोर-जोर से अपने प्रेमी का नाम पुकारने लगी। युवती का यह खतरनाक रूप देखते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई, खबर फैलते ही कुछ ही देर में मौके पर भारी भीड़ जुट गई।