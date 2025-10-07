यूपी के इस मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी में मिली सड़ी लाश, छत पर मिलीं शराब की बोतलें…आपत्तिजनक सामान

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को DM दिव्या मित्तल ने स्वयं मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी ली। लाश और अन्य आपत्तिजनक चीजें मिलने पर DM ने प्राचार्य डॉ. राजेश बरनवाल को काफी फटकार लगाया और सुरक्षा में हुई लापरवाही पर स्पष्टीकरण मांगा। डीएम ने कहा कि इस घटना ने कॉलेज की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा कर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया।