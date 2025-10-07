Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

यूपी के इस मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी में मिली सड़ी लाश, छत पर मिलीं शराब की बोतलें…आपत्तिजनक सामान

महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में सनसनी फैल गई, जब अस्पताल परिसर की बड़ी पानी की टंकी से एक युवक का शव बरामद हुआ। शव निकालने में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को करीब छह घंटे तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मंगलवार को DM दिव्या मित्तल ने भी निरीक्षण किया।

2 min read

देवरिया

image

anoop shukla

Oct 07, 2025

Up news, Deoria crime news

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, देवरिया मेडिकल कालेज में मिली लाश

देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में सोमवार को पानी की समस्या होने पर कर्मचारियों ने नीचे पाइपों की चेकिंग के बाद जब कोई खराबी नहीं पाए तो छत पर लगी टंकी चेक करने गए। वहां जब बड़े कोशिश के बाद उसका ढक्कन खोला गया तब अचानक फैली दुर्गंध से कुछ लोग गश खा गए। आनन फानन में पुलिस और फायरकर्मियों को सूचना दी गई।

मेडिकल कालेज की पानी की टंकी में मिली सड़ी लाश

फायरकर्मियों ने जब पानी निकाला तब अंदर का दृश्य देख हड़कंप मच गया, वहां एक सडा गड़ा शव मिला। शव की स्थिति देख ऐसा लग रहा था कि संभवतः आठ,दस दिन पुराना हो सकता है। जांच के दौरान पुलिस ने कॉलेज की छत से एक बेडशीट और शर्ट बरामद की, जिन पर मेडिकल कॉलेज की मोहर लगी हुई थी। ये वस्तुएं भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजी गई हैं।

सुरक्षा व्यवस्था पर लगा प्रश्नचिन्ह

मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी, होमगार्ड और पूर्व सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद यह घटना सुरक्षा ड्यूटी में बड़ी लापरवाही दर्शाती है। शव मिलने की खबर से मरीजों के परिजन और अस्पतालकर्मी भी दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही ADM राजन चौधरी, CO सदर संजय रेड्डी और मेडिकल कॉलेज के CMS डॉ. एच. के. मिश्रा, डॉ. अजीत पाल, डॉ. एस.एस. द्विवेदी, डॉ. प्रदीप गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।

DM ने किया निरीक्षण, प्राचार्य को जमकर लगाईं फटकार

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को DM दिव्या मित्तल ने स्वयं मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी ली। लाश और अन्य आपत्तिजनक चीजें मिलने पर DM ने प्राचार्य डॉ. राजेश बरनवाल को काफी फटकार लगाया और सुरक्षा में हुई लापरवाही पर स्पष्टीकरण मांगा। डीएम ने कहा कि इस घटना ने कॉलेज की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा कर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया।

पांच सदस्यीय जांच समिति घोषित

जिलाधिकारी ने घटना की निष्पक्ष जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी (CDO) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति में CRO, ACMO और CO सिटी को सदस्य बनाया गया है। समिति को एक दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

ये भी पढ़ें

भदोही में भाजपा नेत्री की 11 साल की बेटी से दुष्कर्म, गंभीर हालत में वाराणसी रेफर
भदोही
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 11:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / यूपी के इस मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी में मिली सड़ी लाश, छत पर मिलीं शराब की बोतलें…आपत्तिजनक सामान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फेल करने का भय दिखा स्कूल प्रबंधक करता रहा नाबालिग से रेप, तबियत खराब होने पर परिजनों के उड़े जोश

Up news, deoria
देवरिया

तबाही की बारिश में DM दिव्या मित्तल उतरीं सड़क पर, प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दीं आवश्यक निर्देश

Up news, Deoria news
देवरिया

देवरिया में भीषण दुर्घटना…मेला देख कर आ रहे दो बाईकों की भीषण टक्कर, दो युवकों की मौत…पांच गंभीर

Up news, Deoria news
देवरिया

नक्सल ऑपरेशन के दौरान कोबरा कमांडो को कोबरा सांप ने डसा, इलाज के दौरान हुए बलिदान

Up news, deoria
देवरिया

डांडिया कार्यक्रम से घर जा रहे युवक पर हमला, मनबढ़ों ने मारकर सर फोड़ा…कार्यक्रम स्थल पर मची भगदड़

Up news, Deoria news
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.