यूपी के इस मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी में मिली सड़ी लाश, छत पर मिलीं शराब की बोतलें…आपत्तिजनक सामान

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, देवरिया मेडिकल कालेज में मिली लाश
देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में सोमवार को पानी की समस्या होने पर कर्मचारियों ने नीचे पाइपों की चेकिंग के बाद जब कोई खराबी नहीं पाए तो छत पर लगी टंकी चेक करने गए। वहां जब बड़े कोशिश के बाद उसका ढक्कन खोला गया तब अचानक फैली दुर्गंध से कुछ लोग गश खा गए। आनन फानन में पुलिस और फायरकर्मियों को सूचना दी गई।
फायरकर्मियों ने जब पानी निकाला तब अंदर का दृश्य देख हड़कंप मच गया, वहां एक सडा गड़ा शव मिला। शव की स्थिति देख ऐसा लग रहा था कि संभवतः आठ,दस दिन पुराना हो सकता है। जांच के दौरान पुलिस ने कॉलेज की छत से एक बेडशीट और शर्ट बरामद की, जिन पर मेडिकल कॉलेज की मोहर लगी हुई थी। ये वस्तुएं भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजी गई हैं।
मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी, होमगार्ड और पूर्व सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद यह घटना सुरक्षा ड्यूटी में बड़ी लापरवाही दर्शाती है। शव मिलने की खबर से मरीजों के परिजन और अस्पतालकर्मी भी दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही ADM राजन चौधरी, CO सदर संजय रेड्डी और मेडिकल कॉलेज के CMS डॉ. एच. के. मिश्रा, डॉ. अजीत पाल, डॉ. एस.एस. द्विवेदी, डॉ. प्रदीप गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को DM दिव्या मित्तल ने स्वयं मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी ली। लाश और अन्य आपत्तिजनक चीजें मिलने पर DM ने प्राचार्य डॉ. राजेश बरनवाल को काफी फटकार लगाया और सुरक्षा में हुई लापरवाही पर स्पष्टीकरण मांगा। डीएम ने कहा कि इस घटना ने कॉलेज की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा कर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने घटना की निष्पक्ष जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी (CDO) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति में CRO, ACMO और CO सिटी को सदस्य बनाया गया है। समिति को एक दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
