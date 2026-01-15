15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

सांप पकड़ने के दौरान युवक को कोबरा ने डंसा…बोरे में लपेटकर खुद पहुंचा अस्पताल…इमरजेंसी में मची अफरा तफरी

देवरिया में सांप पकड़ने के दौरान एक युवक को उसने डस लिया, स्थिति बिगड़ती देख आसपास के लोगों ने उसे मेडिकल कालेज पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Jan 15, 2026

Up news, deoria

फोटो सोर्स: पत्रिका, बोरे में पकड़ा गया सांप

देवरिया में एक हैरान करने वाली घटना हुई है यहां सांप निकलने की सूचना पर उसे पकड़ने पहुंचे युवक को सांप ने डंस लिया, खुद की तबियत खराब होता देख उसने सांप को बोरे में बांधा और खुद महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। इमरजेंसी में उसकी यह हरकत देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, पीड़ित की हालत गंभीर है उसका इलाज चल रहा है।

सांप निकलने की सूचना पर पहुंचे थे प्रेमचंद, पकड़ कर बोरे में रखे

जानकारी के मुताबिक प्रेमचंद जिले के गौरी बाजार थानाक्षेत्र सिरजम गांव के रहने वाले हैं, वह पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करता है। इसके साथ ही वह सांप पकड़ने का काम भी करता है, गुरुवार को बेलही पासी टोला में एक घर में कोबरा सांप निकलने की सूचना पर ग्रामीणों ने प्रेमचंद को बुलाया था। प्रेमचंद ने सांप को पकड़ लिया और उसे प्लास्टिक के बोरे में बंद कर रहे थे।

सांप ने दूसरे हाथ में काटा, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती

इसी दौरान उन्होंने सांप को सिर के नीचे, गर्दन के पास पकड़ रखा था, तभी उनका दूसरा हाथ सांप के सिर से सट गया और कोबरा ने उन्हें डस लिया। सांप के काटते ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। प्रेमचंद को उसी बोरे में बंद सांप के साथ तुरंत इलाज के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां लोगों ने बताया कि प्रेमचंद युवावस्था से ही सांप पकड़ने का काम करते हैं, जब भी कहीं सांप नजर आता है उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। आज भी उन्हें बुलाया गया था कि यह घटना हो गई।

ये भी पढ़ें

जेल से छूटा तलवार बांटने वाल, समर्थक बोले- शेर आया शेर आया, आतिशबाजी के साथ निकाला जुलूस
गाज़ियाबाद
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 10:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / सांप पकड़ने के दौरान युवक को कोबरा ने डंसा…बोरे में लपेटकर खुद पहुंचा अस्पताल…इमरजेंसी में मची अफरा तफरी

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नशे में धुत पोकलेन चालक ने शहर में मचाया तांडव…दहशत में गिरने लगे दुकानों के शटर, घंटों मची रही अफरा तफरी

Up news, deoria
देवरिया

यूपी के पूर्व IPS ने देवरिया पुलिस पर टूथपेस्ट नहीं लौटाने का लगाया आरोप…कोर्ट ने मांगी इंस्पेक्टर से आख्या

Up news, Deoria
देवरिया

रोते हुए महिला बोली- जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो अब्दुल गनी शाह बाबा की कृपा से हुआ था बेटा

Abdul Ghani Shah Baba mazar demolition
देवरिया

यूपी के BJP विधायक का “सर कलम” करने की धमकी के बाद हड़कंप, वीडियो में विधायक की फोटो पर लगाया लाल क्रॉस का निशान

Up news, bjp
देवरिया

भीषण दुर्घटना ने लील ली दो दोस्तों की जिंदगी, बाइक के परखच्चे उड़े… परिजनों में कोहराम

Up news, deoria
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.