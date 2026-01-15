सांप पकड़ने के दौरान युवक को कोबरा ने डंसा…बोरे में लपेटकर खुद पहुंचा अस्पताल…इमरजेंसी में मची अफरा तफरी

इसी दौरान उन्होंने सांप को सिर के नीचे, गर्दन के पास पकड़ रखा था, तभी उनका दूसरा हाथ सांप के सिर से सट गया और कोबरा ने उन्हें डस लिया। सांप के काटते ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। प्रेमचंद को उसी बोरे में बंद सांप के साथ तुरंत इलाज के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां लोगों ने बताया कि प्रेमचंद युवावस्था से ही सांप पकड़ने का काम करते हैं, जब भी कहीं सांप नजर आता है उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया जाता है। आज भी उन्हें बुलाया गया था कि यह घटना हो गई।