देवरिया में बैनर विवाद गहराया, हिंदूवादी नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात

लोगों ने प्रदर्शन कर पोस्टर उतारने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिंदूवादी नेता छठठे लाल निगम ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। माहौल को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हिंदूवादी नेता छठठे लाल निगम को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया है,पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। बता दें कि रुद्रपुर चौक पर मुस्लिम समुदाय का ताजिया रखा जाता है। यहां मां दुर्गा की प्रतिमा भी नवरात्र में रखी जाती है। ऐसे में विवाद बढ़ता देख पुलिस भी चौकन्नी है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।