Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

देवरिया

देवरिया में बैनर विवाद गहराया, हिंदूवादी नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात

जिले के रुद्रपुर नगर में शिवाजी महाराज के पोस्टर को लेकर विवाद गहरा गया है। नगर के पक्का चौक पर सोमवार को हिंदूवादी संगठनों ने शिवाजी का का पोस्टर लगाया गया था। रात में इस पोस्टर को हटा दिया गया। इससे आक्रोशित लोग बुधवार की सुबह धरने पर बैठ गए।

देवरिया

anoop shukla

Sep 24, 2025

Up news, Deoria news
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बैनर हटाने को लेकर विवाद गहराया

देवरिया के रुद्रपुर नगर में शिवाजी महाराज के पोस्टर को लेकर मामला गंभीर हो गया है। नगर के पक्का चौक पर सोमवार को हिंदू संगठनों ने शिवाजी का पोस्टर लगाया था, जब बैनर विवाद तूल पकड़ने लगा है। पुलिस ने रुद्रपुर चौक चौराहे पर लगे विवादित बैनर को मंगलवार की रात दोबारा उतार दिया। इसे लेकर बुधवार की सुबह-सुबह लोग एक बार फिर सड़क पर उतर आए।

शिवाजी के बैनर को उतारे जाने से नाराज हैं हिंदूवादी संगठन

लोगों ने प्रदर्शन कर पोस्टर उतारने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिंदूवादी नेता छठठे लाल निगम ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। माहौल को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हिंदूवादी नेता छठठे लाल निगम को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया है,पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। बता दें कि रुद्रपुर चौक पर मुस्लिम समुदाय का ताजिया रखा जाता है। यहां मां दुर्गा की प्रतिमा भी नवरात्र में रखी जाती है। ऐसे में विवाद बढ़ता देख पुलिस भी चौकन्नी है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

ये भी पढ़ें

आजम खान पर कुल 111 केस, अकेले 2019 में दर्ज हुए 70; ट्रैफिक रोकने से लेकर जमीन कब्जा तक के आरोप
लखनऊ
Azam Khan Latest News

ये भी पढ़ें

उन्नाव-बालामऊ रेलमार्ग पर गिरा विशाल पेड़, निकलनी थी पैसेंजर ट्रेन, रेल महकमे में मचा हड़कंप
उन्नाव
मौके पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन (फोटो सोर्स- 'X' unnao वीडियो ग्रैब)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 11:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / देवरिया में बैनर विवाद गहराया, हिंदूवादी नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.