बेटी के रेप पर खौला खून,आरोपी का काटा प्राइवेट पार्ट…पिता और आरोपी के रिश्तों पर चौंकाने वाला खुलासा

पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने रामबाबू यादव के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बच्ची को भी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। रेप का आरोपी रामबाबू का इलाज मेडिकल कालेज, गोरखपुर में चल रहा है, अभी उसकी तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। CO सलेमपुर मनोज कुमार ने बताया कि बच्ची के साथ रेप करने पर पिता ने चाकू से आरोपी के प्राइवेट पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। फिलहाल पिता की शिकायत पर आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है।