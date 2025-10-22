बेटी के रेप पर खौला खून,आरोपी का काटा प्राइवेट पार्ट…पिता और आरोपी के रिश्तों पर चौंकाने वाला खुलासा

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, रेप के आरोपी का काटा प्राइवेट पार्ट
देवरिया जिले के खुखुन्दू में बेटी से रेप के आरोपी का पिता ने चाकू से वार कर निजी अंग काट दिया, खून से लथपथ आरोपी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। शोर सुन पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जहां गंभीर हालत देख उसे गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।
जानकारी के मुताबिक महराजगंज निवासी रामबाबू मजदूरी कर जीवन यापन करता है, उसका दोस्त ऑर्केस्ट्रा में डांसर का काम करता है और विवाहित होने के बावजूद रामबाबू के साथ पिछले कई सालों से एक ही किराए के कमरे में रहता है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी और बच्ची के पिता के बीच समलैंगिक संबंध हैं।मंगलवार रात राम बाबू अपने दोस्त के कमरे में पहुंच गया। यहां उसकी मासूम छह साल की बेटी को अकेला सोता देखकर उसके साथ रेप किया।
बच्ची की चीख सुन उसका पिता कमरे में पहुंचा तो बेटी के अंतवस्त्रों पर खून देखा, मामला समझते देर न लगी और आपा खोया पिता रामबाबू के कमरे में घुसकर उसके निजी अंग पर चाकू से कई वार कर लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ रामबाबू जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। जांच में खुलासा हुआ कि बच्ची के रेप के आरोपी और उसके पिता में समलैंगिक संबंध हैं। इस कारण बच्ची की मां अपने पति के साथ नहीं रहती।
पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने रामबाबू यादव के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बच्ची को भी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। रेप का आरोपी रामबाबू का इलाज मेडिकल कालेज, गोरखपुर में चल रहा है, अभी उसकी तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। CO सलेमपुर मनोज कुमार ने बताया कि बच्ची के साथ रेप करने पर पिता ने चाकू से आरोपी के प्राइवेट पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। फिलहाल पिता की शिकायत पर आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है।
