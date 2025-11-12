‘सबसे पहले हमने फेंफड़ा देखा….’ चश्मदीदों ने सुनाई कार ब्लास्ट की पूरी कहानी; कैसे पलभर में बदल गया माहौल?

चश्मदीदों ने सुनाई कार ब्लास्ट की पूरी कहानी। फोटो सोर्स- ANI And IANS
Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घटना में कई लोग घायल हुए। यूपी के देवरिया में कपड़े की दुकान चलाने वाले शिवा जयसवाल (25) रविवार को थोक मात्रा में कपड़ा खरीदने लाल किला गए थे। इसी दौरान लाल किले के पास आई-20 कार में जोरदार ब्लास्ट हो गया।
वहीं, शिवा जयसवाल के परिजनों को भी जब लाल किले के पास हुए हमले के बारे में जानकारी मिली, तो उनकी भी चिंता बढ़ गई। शिवा जयसवाल की बहन रंजना जयसवाल ने कहा, '' लाल किले के पास हमले की जानकारी जैसे ही मिली, तो मैं और हमारा पूरा परिवार घबरा गया। हमें भाई की चिंता होने लगी। हमारा भाई कपड़े की दुकान चलाता है, वो लाल किले थोक मात्रा में कपड़ा खरीदने गया था।''
उन्होंने कहा कि उनके भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिवा जायसवाल उनका छोटा भाई है। उन्होंने कहा कि उनका भाई शाम को 6 बजे निकला था और हमें 6: 55 मिनट पर हमले की जानकारी मिली। अभी उनका भाई अस्पताल में भर्ती है।
वहीं, एक स्थानीय शख्स ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, ''सबसे पहले हमने फेंफड़ा देखा। उसके बाद हमने हाथ देखा और हम चौंक गए। इसे शब्दों में बयां नहीं कर किया जा सकता है।''
वहीं एक अन्य चश्मदीद यासीन ने कहा कि उसका बैटरी रिक्शा जल गया। यासीन के मुताबिक, करीब 7 बजे धमाका हुआ। एकदम से ब्लास्ट हुआ और पलभर में माहौल बदल गया और अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने कहा कि धमाके का मंजर देख वह बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उनका रिक्शा जल चुका था।
बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को आई-20 कार में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाके की जद में आकर अब कम से कम 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ चुकी है। हमले की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा कहा कि हमले में शामिल किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा।
