यूपी की इस चीनी मिल पर ED की बड़ी कारवाई, बसपा सरकार में हुए इस सौदे में हुई थी भारी अनियमितता

सरकार बदलने के बाद वर्ष 2018 में इस पूरे प्रकरण की जांच CBI को सौंपी गई थी। CBI द्वारा FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई, जिसके बाद ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से अपनी जांच तेज कर दी। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान संपत्तियों में हेराफेरी और सौदे में अनियमितताओं के संकेत मिले। इसके आधार पर ED ने कार्रवाई करते हुए अब चीनी मिल की संपत्तियों को जब्त कर लिया हैं और नोटिस चस्पा कर दिया हैं।