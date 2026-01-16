16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को मिली जान से मारने की धमकी… बैरक के बाहर मिली चिट्ठी, अनहोनी से भयभीत हुए अमिताभ

यूपी में जबरिया रिटायर्ड किए गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को 9 दिसंबर की देर रात शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी 26 साल पुराने देवरिया में एक प्लॉट आवंटन से जुड़ी है।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Jan 16, 2026

Up news, deoria

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पूर्व IPS

देवरिया से बड़ी खबर आ रही है शुक्रवार को यहां जेल में बंद जबरिया रिटायर्ड IPS अफसर अमिताभ ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। अमिताभ को बैरक के बाहर एक पत्थर के नीचे दबा कंप्यूटर से टाइप किया गया पत्र मिला। पत्र को पढ़ते ही भयभीत पूर्व IPS ने इसकी जानकारी जेल प्रशासन को दी। जेल अधीक्षक ने डीएम-एसपी को जानकारी देते हुए जांच शुरू कराई है। बता दें कि अमिताभ ठाकुर धोखाधड़ी के मामले में 10 दिसंबर से जेल में बंद हैं।

गिरफ्तारी के समय का मांग रहे वीडियो, नहीं उपलब्ध करा रही है पुलिस

एडवोकेट प्रवीण द्विवेदी के मुताबिक, अमिताभ ठाकुर इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में 10 दिसंबर से जेल में बंद हैं। पिछले दो दिनों से वह भूख हड़ताल पर हैं। वे अपनी गिरफ्तारी के वक्त के CCTV और CDR की मांग कर रहे हैं। लेकिन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

बैरक के बाहर पत्थर के नीचे मिला जान से मारने की धमकी का पत्र

एडवोकेट ने बताया कि जब उन्होंने मुलाकात की, तो अमिताभ ठाकुर काफी सहमे हुए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बैरक के बाहर एक पत्थर के नीचे दबा हुआ कंप्यूटर से टाइप किया हुआ धमकी भरा पत्र मिला था। पत्र में उन्हें जान से मारने की स्पष्ट धमकी दी गई थी।

उन्होंने तत्काल इसकी सूचना जेल प्रशासन को दी और धमकी भरा पत्र व पत्थर अधिकारियों को सौंप दिया। एडवोकेट ने इस घटना को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि उनके मुवक्किल की जान को वास्तविक खतरा हो सकता है।

अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर फैसला होना बाकी है। वकील प्रवीण द्विवेदी ने जिला जज की अदालत में 17 जनवरी को जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अमिताभ ठाकुर की पेशी की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आरोपी को पेश करने का आदेश दिया है।

ये भी पढ़ें

चाची दरवाजा खोलो… लूट की नीयत से घर में घुसा भतीजा, विरोध करने पर टीचर की पत्नी की चाकू से हत्या
रायबरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 08:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को मिली जान से मारने की धमकी… बैरक के बाहर मिली चिट्ठी, अनहोनी से भयभीत हुए अमिताभ

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सांप पकड़ने के दौरान युवक को कोबरा ने डंसा…बोरे में लपेटकर खुद पहुंचा अस्पताल…इमरजेंसी में मची अफरा तफरी

Up news, deoria
देवरिया

नशे में धुत पोकलेन चालक ने शहर में मचाया तांडव…दहशत में गिरने लगे दुकानों के शटर, घंटों मची रही अफरा तफरी

Up news, deoria
देवरिया

यूपी के पूर्व IPS ने देवरिया पुलिस पर टूथपेस्ट नहीं लौटाने का लगाया आरोप…कोर्ट ने मांगी इंस्पेक्टर से आख्या

Up news, Deoria
देवरिया

रोते हुए महिला बोली- जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो अब्दुल गनी शाह बाबा की कृपा से हुआ था बेटा

Abdul Ghani Shah Baba mazar demolition
देवरिया

यूपी के BJP विधायक का “सर कलम” करने की धमकी के बाद हड़कंप, वीडियो में विधायक की फोटो पर लगाया लाल क्रॉस का निशान

Up news, bjp
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.