पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को मिली जान से मारने की धमकी… बैरक के बाहर मिली चिट्ठी, अनहोनी से भयभीत हुए अमिताभ

देवरिया से बड़ी खबर आ रही है शुक्रवार को यहां जेल में बंद जबरिया रिटायर्ड IPS अफसर अमिताभ ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। अमिताभ को बैरक के बाहर एक पत्थर के नीचे दबा कंप्यूटर से टाइप किया गया पत्र मिला। पत्र को पढ़ते ही भयभीत पूर्व IPS ने इसकी जानकारी जेल प्रशासन को दी। जेल अधीक्षक ने डीएम-एसपी को जानकारी देते हुए जांच शुरू कराई है। बता दें कि अमिताभ ठाकुर धोखाधड़ी के मामले में 10 दिसंबर से जेल में बंद हैं।