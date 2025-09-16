देवरिया में भीषण सड़क दुर्घटना, दो छात्रों की मौत…तेज रफ्तार बनी काल, उजड़ गए दो परिवार

मंगलवार का दिन दो परिवारों के लिए काला मंगलवार बन गया, बता दें कि जिले में सुबह आठ बजे के लगभग एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के पुरवा चौराहे पर स्कूल जा रहे तीन छात्रों की बाइक खड़ी डीसीएम से टकरा गई। हादसे में दो छात्रों की मौत हो गई। मृतक छात्रों में आर्यन निवासी बिशनपुर, ऋतिक चौहान निवासी सेमरा शामिल हैं। तीसरा छात्र अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया। अंकित राजकीय इंटर कॉलेज, देवरिया में कक्षा 10 का छात्र है।
परिजनों के मुताबिक ऋतिक अपने मामा के घर बैतालपुर में रहकर पढ़ाई करता था। तीनों छात्र राजकीय इंटर कॉलेज और होली एंजल्स स्कूल जा रहे थे। पुरवा चौराहे पर उनकी बाइक तेज रफ्तार में डीसीएम से तेज आवाज के साथ टकरा गई।आसपास के लोगों ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने आर्यन और ऋतिक को मृत घोषित कर दिया। अंकित को गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।सदर कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है, आग कानूनी करवाई की जा रही है।