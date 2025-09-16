देवरिया में भीषण सड़क दुर्घटना, दो छात्रों की मौत…तेज रफ्तार बनी काल, उजड़ गए दो परिवार

परिजनों के मुताबिक ऋतिक अपने मामा के घर बैतालपुर में रहकर पढ़ाई करता था। तीनों छात्र राजकीय इंटर कॉलेज और होली एंजल्स स्कूल जा रहे थे। पुरवा चौराहे पर उनकी बाइक तेज रफ्तार में डीसीएम से तेज आवाज के साथ टकरा गई।आसपास के लोगों ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने आर्यन और ऋतिक को मृत घोषित कर दिया। अंकित को गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।सदर कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है, आग कानूनी करवाई की जा रही है।