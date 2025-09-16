Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

देवरिया

देवरिया में भीषण सड़क दुर्घटना, दो छात्रों की मौत…तेज रफ्तार बनी काल, उजड़ गए दो परिवार

देवरिया जिले में मंगलवार दो परिवाओं के लिए ब्लैक ट्यूजडे बन गया, एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे तीन छात्र सड़क पर खड़ी ट्रक से जा भिड़े।

देवरिया

anoop shukla

Bike hit truck, two student died

Sep 16, 2025

Up news, Deoria avcidebt
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, तेज रफ्तार में बाइक सवार छात्र ट्रक से भिड़े

मंगलवार का दिन दो परिवारों के लिए काला मंगलवार बन गया, बता दें कि जिले में सुबह आठ बजे के लगभग एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के पुरवा चौराहे पर स्कूल जा रहे तीन छात्रों की बाइक खड़ी डीसीएम से टकरा गई। हादसे में दो छात्रों की मौत हो गई। मृतक छात्रों में आर्यन निवासी बिशनपुर, ऋतिक चौहान निवासी सेमरा शामिल हैं। तीसरा छात्र अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया। अंकित राजकीय इंटर कॉलेज, देवरिया में कक्षा 10 का छात्र है।

स्कूल जा रहे छात्रों की बाइक खड़ी ट्रक में घुसी, दो छात्रों की मौत

परिजनों के मुताबिक ऋतिक अपने मामा के घर बैतालपुर में रहकर पढ़ाई करता था। तीनों छात्र राजकीय इंटर कॉलेज और होली एंजल्स स्कूल जा रहे थे। पुरवा चौराहे पर उनकी बाइक तेज रफ्तार में डीसीएम से तेज आवाज के साथ टकरा गई।आसपास के लोगों ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने आर्यन और ऋतिक को मृत घोषित कर दिया। अंकित को गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।सदर कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है, आग कानूनी करवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर में पशु तस्करों ने छात्र के मुंह में मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने तस्कर को पीट कर अधमरा किया, भारी बवाल… SP घायल
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

ये भी पढ़ें

अगले तीन घंटे में 11 जिलों में बहुत भारी बारिश आंधी- तूफान बिजली गिरने का अलर्ट, रहे सावधान
गोंडा
Up Rains

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 10:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / देवरिया में भीषण सड़क दुर्घटना, दो छात्रों की मौत…तेज रफ्तार बनी काल, उजड़ गए दो परिवार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.