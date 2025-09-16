अगले तीन घंटे में 11 जिलों में बहुत भारी बारिश आंधी- तूफान बिजली गिरने का अलर्ट, रहे सावधान

यूपी में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार रात से झमाझम बारिश हो रही है। जिससे नदियां और नाले उफान पर हैं। वहीं सोमवार (16 सितंबर) को मौसम विभाग ने एक बार फिर कई जिलों के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज का दिन उमस और गर्मी से राहत देने वाला हो सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे में पूर्वी यूपी की 11 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आंधी तूफान के साथ कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। बीते दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से इन जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है।
बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी और अयोध्या समेत आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। रविवार को भी इन जिलों में झमाझम बरसात ने हालात बिगाड़ दिए थे। बलरामपुर में आठ घंटे तक लगातार हुई बारिश से कई इलाकों में नालों का पानी भर गया। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।
40 से ज्यादा जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और बारिश के दौरान खुले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है।