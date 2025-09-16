अगले तीन घंटे में 11 जिलों में बहुत भारी बारिश आंधी- तूफान बिजली गिरने का अलर्ट, रहे सावधान

यूपी में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार रात से झमाझम बारिश हो रही है। जिससे नदियां और नाले उफान पर हैं। वहीं सोमवार (16 सितंबर) को मौसम विभाग ने एक बार फिर कई जिलों के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज का दिन उमस और गर्मी से राहत देने वाला हो सकता है।