नेता-नपाड़ी बोलोगे, तो समझा दूंगा नेता क्या होता है…आखिर दरोगा पर क्यों भड़के बीजेपी विधायक

बता दें कि बुधवार को देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें शलभमणि फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि मंडल अध्यक्ष अगर फोन कर रहा है तो मामले की गंभीरता समझो, अगर नेता-नपाड़ी बोलोगे तो तुम्हे समझा देंगे कि नेता क्या होता है। विधायक ने कहा कि मंडल अध्यक्ष ने फोन किया है तो तुम मौके पर जाते और जांच करते। जो जांच में आता वो बताते। सख्त लहजे में विधायक ने कहा कि अपने इंस्पेक्टर को समझा देना, ये सब फालतू बात मत किया करो।