यूपी के इस जिले में अपराधियों को चेहरा छुपाना हुआ मुश्किल, पुलिस की इस कारवाई से मची हलचल

देवरिया जिले में पुलिस ने क्राइम कंट्रोल का नया तरीका अपनाया है। अब जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हर सार्वजनिक स्थानों पर अपराधियों के पोस्टर लगा कर डुगडुगी बजवाई जाएगी।

देवरिया

Nov 16, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका, देवरिया में चस्पा हुए अपराधियों के पोस्टर

देवरिया जिले में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अपराधियों के फोटो हर सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर में छपवा कर लगाए हैं। इसका मुख्य उद्वेश्य है कि जनता इन्हें आसानी से पहचाने वैर पुलिस को सूचित करे। एक अभियान के तहत पुलिस ने जिले भर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर उनके पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में अपराधियों की तस्वीरें, नाम और उनके खिलाफ दर्ज गंभीर मामलों का विस्तृत ब्योरा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को इन बदमाशों को पहचानने में मदद करना है, जिससे जनता सतर्क रहे और पुलिस को सूचित करे।

सार्वजनिक स्थानों पर लगे अपराधियों के पोस्टर, SP बोले…जनता रहेगी सतर्क

अपराधियों के पोस्टर देवरिया शहर और ग्रामीण क्षेत्र में दर्जनों सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए हैं। इन स्थानों का चयन जनता की ज्यादे आवाजाही को देखते हुए कहा गया है, जिससे कि अधिकतम लोग अपराधियों को पहचान सकें। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टर में शामिल अधिकांश आरोपी जमानत पर बाहर हैं। इनमें से कई अपराधी चोरी, लूट और छिनैती जैसे मामलों में लगातार संलिप्त रहे हैं। इस पहल से अपराधियों पर दबाव बढ़ने और जनता के अधिक सतर्क रहने की उम्मीद है। SP संजीव सुमन ने बताया कि कि अपराध नियंत्रण में जनता की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। जनता को किसी भी फोटो लगे व्यक्ति की पहचान होने पर तुरंत स्थानीय थाने को सूचना देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस ने सूचना देने वाले नागरिक की पहचान गोपनीय रखने का आश्वासन दिया है। पुलिस अधिकारियों को उम्मीद है कि यह पहल अवश्य आपराधिक घटनाओं में रोक लगाने में सफल होगी।

