देवरिया में बड़ा हादसा…पूजा के लिए कलश भरने गए चार युवक डूबे, एक को बचाया गया

जानकारी के मुताबिक बरहज थाना क्षेत्र के नर्वदेश्वर घाट पर कलश भरने गए चार युवक गांगुली निषाद, विवेक, रंजीत और चंद्रशेखर नदी में अचानक डूबने लगे। घाट पर मौजूद लोगों के शोर मचाने पर पुलिस और गोताखारों ने एक युवक गांगुली निषाद पुत्र बाबू लाल निषाद को बचा लिया है।जबकि नदी में डूबे तीन अन्य युवकों विवेक, रंजीत और चंद्रशेखर की तलाश हो रही है। हादसे की सूचना मिलते ही नदी में डूबे युवकों के परिजन भी भारी संख्या में घाट पर पहुंच गया, परिजनों के चीख पुकार से कोहराम मचा हुआ है।