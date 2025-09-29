देवरिया में बड़ा हादसा…पूजा के लिए कलश भरने गए चार युवक डूबे, एक को बचाया गया

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, चार युवक सरयू नदी में डूबे, एक को बचाया गया
सोमवार की सुबह नवरात्र में पूजा के लिए
सरयू नदी के नर्वदेश्वर घाट पर कलश भरने गए चार युवक डूब गए। युवकों को डूबते देख किनारे खड़े लोगों ने शोरगुल मचाया और नदी में कूद गए, तब तक सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और एक युवक को बचा लिया गया और उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जबकि नदी में डूबे तीन युवकों की तलाश के लिए सर्च अभियान चला रही है। इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
जानकारी के मुताबिक बरहज थाना क्षेत्र के नर्वदेश्वर घाट पर कलश भरने गए चार युवक गांगुली निषाद, विवेक, रंजीत और चंद्रशेखर नदी में अचानक डूबने लगे। घाट पर मौजूद लोगों के शोर मचाने पर पुलिस और गोताखारों ने एक युवक गांगुली निषाद पुत्र बाबू लाल निषाद को बचा लिया है।जबकि नदी में डूबे तीन अन्य युवकों विवेक, रंजीत और चंद्रशेखर की तलाश हो रही है। हादसे की सूचना मिलते ही नदी में डूबे युवकों के परिजन भी भारी संख्या में घाट पर पहुंच गया, परिजनों के चीख पुकार से कोहराम मचा हुआ है।
