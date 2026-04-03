देवरिया में SP का बड़ा एक्शन…77 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, पुलिस महकमे में हड़कंप

SP देवरिया संजीव सुमन ने विभाग में बड़ी कारवाई करते हुए 77 पुलिसकर्मियों को लाइन भेज दिया है, इसके साथ ही कई दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। इस कारवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। SP द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सुरौली थाने में तैनात SSI अविनाश मौर्य को सुरौली का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। रामपुर कारखाना थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह को प्रभारी न्यायालय/संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपनिरीक्षक अश्वनी प्रधान को रामपुर कारखाना का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मीडिया सेल में भी बदलाव किया गया है। महेंद्र कुमार चतुर्वेदी को मीडिया प्रभारी के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक के ब्रीफिंग प्रभारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।