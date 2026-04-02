देवरिया में सनसनीखेज वारदात: युवती की हत्या कर बाड़े में छिपाया शव, थाने पहुंचकर किया सरेंडर

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने काजल की हत्या कर शव को अपने घर के घोठे में छिपा रखा है। यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नंदा प्रसाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बताए गए स्थान से युवती का शव बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।