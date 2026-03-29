गेहूं के खेत में मिला न्यूड शव, एक आंख गायब…नृशंस हत्या से क्षेत्र में सनसनी

सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी है, मृतक कि शरीर व चेहरे पर चोट के निशाना है, हालांकि उसके हाथ पर “रवि” नाम का टैटू बना हुआ है। इसी आधार पर पुलिस उसकी पहचान कराने का प्रयास कर रही है।पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच है। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं, जबकि चेहरे पर गंभीर घाव मौजूद हैं। शव की स्थिति से यह आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कहीं और करके शव को यहां लाकर फेंका गया है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।