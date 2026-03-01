यूपी में एक घर से 3600 लीटर डीजल बरामद, अधिकारियों का ठनका माथा

SDM हरिशंकर लाल ने जानकारी दी कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे पेट्रोलियम पदार्थों की कमी से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें। लोगों को केवल अपनी आवश्यकतानुसार ही ईंधन खरीदना चाहिए। अनावश्यक भंडारण से कृत्रिम संकट पैदा हो सकता है, और जनता को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।