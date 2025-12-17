देवरिया के नमन को लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक करोड़ रुपए में खरीदा…बुमराह हैं आदर्श, शोएब का तोड़ना चाहते हैं रिकॉर्ड

फोटो सोर्स: सोशल इमेज, नमन तिवारी
देवरिया के लिए आज गर्व का विषय है, जिले के खुखुन्दू थाना क्षेत्र के ग्राम गुलाली परसिया निवासी नमन तिवारी का IPL 2026 के लिए चयन हो गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी ने उन्हें एक करोड़ रुपए में खरीदा है। इस खबर को सुनते ही उनके पैतृक गांव में उत्साह का माहौल है।
नमन तिवारी एक सामान्य परिवार से हैं जिनको नॉर्मल परिस्थितियों में क्रिकेट का प्रशिक्षण लिया। छोटे शहर में संसाधन भी कम ही मिले इसके बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ-साथ क्रिकेट अभ्यास को भी जारी रखा। स्थानीय, जिला और प्रदेश स्तर के मैचों में उन्होंने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। घरेलू क्रिकेट और टी-20 मुकाबलों में नमन तिवारी के प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं और आईपीएल फ्रेंचाइजी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी बल्लेबाजी और खेल की समझ को देखते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन पर भरोसा जताया।
नमन जन्म 8 नवंबर 2005 को हुआ था। बाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज नमन ने अपने प्रभावशाली कौशल और क्षमता के कारण घरेलू क्रिकेट जगत में ध्यान आकर्षित किया है। उनके पिता सूर्यनाथ तिवारी एलआईसी में अभिकर्ता हैं। क्रिकेट के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण ही उन्होंने कम उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे।
नमन तिवारी अपना आदर्श जसप्रीत बुमराह को मानते हैं। वह उनका गेंदबाजी के वीडियो देखकर सीख लेते हैं. यही नहीं नेशनल क्रिकेट अकादमी में उनकी कई बार बुमराह से मुलाकात भी हुई है। जहां उन्होंने बुमराह से गेंदबाज की मानसिकता और कौशल के बारे में काफी बात की है। नमन का कहना है कि उनका बहुत कुछ समझाया है जो काम आ रहा है।
यह चयन देवरिया जैसे छोटे शहरों से आने वाले अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायक है। नमन की इस सफलता पर जिले के खेल प्रेमियों, कोचों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उनकी उपलब्धि को क्षेत्र के अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत माना जा रहा है।
देवरिया
उत्तर प्रदेश
