देवरिया के नमन को लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक करोड़ रुपए में खरीदा…बुमराह हैं आदर्श, शोएब का तोड़ना चाहते हैं रिकॉर्ड

नमन तिवारी एक सामान्य परिवार से हैं जिनको नॉर्मल परिस्थितियों में क्रिकेट का प्रशिक्षण लिया। छोटे शहर में संसाधन भी कम ही मिले इसके बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ-साथ क्रिकेट अभ्यास को भी जारी रखा। स्थानीय, जिला और प्रदेश स्तर के मैचों में उन्होंने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। घरेलू क्रिकेट और टी-20 मुकाबलों में नमन तिवारी के प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं और आईपीएल फ्रेंचाइजी का ध्यान आकर्षित किया। उनकी बल्लेबाजी और खेल की समझ को देखते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन पर भरोसा जताया।