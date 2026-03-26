देवरिया में पेट्रोल पंप पर चौंके लोग, ट्रॉली पर भगोना लाद डीजल लेने पहुंचा…गैलन लेकर लाइन में खड़े लोग

जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं। उन्होंने कहा कि घबराहट में ईंधन का अतिरिक्त भंडारण करने से कृत्रिम कमी की स्थिति बन सकती है, जिससे अन्य लोगों को परेशानी हो सकती है। डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार ही ईंधन की बिक्री करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित विभागों को नियमित निरीक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं।