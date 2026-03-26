देवरिया में पेट्रोल पंप पर चौंके लोग, ट्रॉली पर भगोना लाद डीजल लेने पहुंचा…गैलन लेकर लाइन में खड़े लोग

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, भगोना लेकर पहुंचने पर अचरज में लोग
देवरिया जिले के रामजानकी मार्ग स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर उस समय अजीब स्थिति देखने को मिली, जब लोग ट्राली में भगौना लेकर डीजल लेने पहुंच गए। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, इस समय गेहूं की कटाई का मौसम चल रहा है। किसान, कंबाइन और ट्रैक्टर मालिक जल्द से जल्द कटाई में जुटना चाहते हैं, जिसके चलते तेल लेने की होड़ मच गई है।
देवरिया में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य एवं सुचारु रूप से संचालित हो रही है।
डीएम ने बताया कि जनपद में पेट्रोल की दैनिक खपत लगभग 263 किलोलीटर है, जबकि वर्तमान में विभिन्न डिपो में कुल 1543 किलोलीटर पेट्रोल उपलब्ध है। इसी तरह, डीजल की दैनिक मांग करीब 435 किलोलीटर है, जबकि जिले में इस समय 1960 किलोलीटर डीजल का स्टॉक मौजूद है।
यह आंकड़े दर्शाते हैं कि जिले में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि तेल कंपनियों द्वारा नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है और डिपो से पेट्रोल पंपों तक ईंधन की आवक लगातार जारी है। प्रशासन इस पूरी व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रहा है, जिससे किसी भी स्तर पर आपूर्ति बाधित न हो।
जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं। उन्होंने कहा कि घबराहट में ईंधन का अतिरिक्त भंडारण करने से कृत्रिम कमी की स्थिति बन सकती है, जिससे अन्य लोगों को परेशानी हो सकती है। डीएम ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार ही ईंधन की बिक्री करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित विभागों को नियमित निरीक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं।
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