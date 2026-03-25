देवरिया में भीषण हादसा…स्कूली बस और बाइक में भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत

देवरिया जिले में बुधवार को स्कूली बस और बाइक सवार युवकों की भीषण भिड़ंत में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा भटनी थाना क्षेत्र स्थित नूरीगंज बाजार में हुआ, उनकी बाइक एक स्कूली बस से टकरा गई थी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को देवरिया मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक अभिषेक इंटर की परीक्षा पिछले पिछले साल पास किया था, वही रफुउल्ला व्यापारी था।