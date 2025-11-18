पुष्पा-रॉकी जैसे हीरो पर भड़के SP देवरिया, दे डाले सख्त चेतावनी…बोले, पुष्पा झुकेगा नहीं तो लाठी से पीट–पीटकर उसे ठीक कर देंगे

SP ने कहा कि पुष्पा हीरो है, लेकिन वैसा हीरो हम पुलिसवालों को मिल जाए तो लाठी से पीट-पीटकर ठीक कर देंगे। ऐसी फिल्मों के नेगेटिव कैंपेन को मीडिया पॉजिटिव बनाकर दिखाता है। आजकल लड़के–लड़कियों को ऐसे ही रोल पसंद आ रहे हैं, जिसके चलते फिल्म बनाने वाले हर पॉजिटिव वाली चीजों को छोड़कर और नेगेटिव वाली चीजों को दिखा रहे हैं। बच्चे इन्हीं निगेटिव चीजों में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। समाज में लोगों को समझना चाहिए कि फिल्म, फिल्म होती और असल जिंदगी से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। बिहार के खगड़िया जिले के संजीव सुमन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रूड़की से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया।आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की और जॉब के साथ-साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू की। वर्ष 2014 में उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में हो गया। संजीव की पत्नी भी IPS अधिकारी हैं। अपने बीते कार्यकाल में संजीव सुमन कई दमदार निर्णय लिए जो काफी चर्चा में रहे।