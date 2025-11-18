Patrika LogoSwitch to English

पुष्पा-रॉकी जैसे हीरो पर भड़के SP देवरिया, दे डाले सख्त चेतावनी…बोले, पुष्पा झुकेगा नहीं तो लाठी से पीट–पीटकर उसे ठीक कर देंगे

देवरिया SP संजीव सुमन लगातार अपनी कार्यशैली से चर्चा में रहते हैं। जिले में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को फिल्मों के निगेटिव चीजों से दूर रहने की सलाह दी और पढ़ लिखकर अपने जीवन को संवारने को कहा।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Nov 18, 2025

Up news, Deoria

फोटो सोर्स: पत्रिका, संजीव सुमन IPS

देवरिया एसपी संजीव सुमन एक कार्यक्रम में पुष्पा और रॉकी जैसे फिल्म के हीरों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा- पुष्पा झुकेगा नहीं…तो हम लाठी से पीट–पीटकर उसे ठीक करे देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्मों के नेगेटिव कैंपेन को मीडिया पॉजिटिव बनाकर दिखाता है। युवा लड़के-लड़कियों को यही पसंद आ रहे। एसपी संजीव सुमन मणिनाथ इंटर कॉलेज में बाबा मणिनाथ ब्रह्म की 56वीं जयंती समारोह में पहुंचे थे। वहां साथ ही नेगेटिव किरदारों से बच्चों को सावधान रहने की सलाह दी।

पुष्पा हीरो तो है…लेकिन वैसे हीरो को पुलिस पीट पीट कर ठीक कर देगी

SP ने कहा कि पुष्पा हीरो है, लेकिन वैसा हीरो हम पुलिसवालों को मिल जाए तो लाठी से पीट-पीटकर ठीक कर देंगे। ऐसी फिल्मों के नेगेटिव कैंपेन को मीडिया पॉजिटिव बनाकर दिखाता है। आजकल लड़के–लड़कियों को ऐसे ही रोल पसंद आ रहे हैं, जिसके चलते फिल्म बनाने वाले हर पॉजिटिव वाली चीजों को छोड़कर और नेगेटिव वाली चीजों को दिखा रहे हैं। बच्चे इन्हीं निगेटिव चीजों में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। समाज में लोगों को समझना चाहिए कि फिल्म, फिल्म होती और असल जिंदगी से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। बिहार के खगड़िया जिले के संजीव सुमन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) रूड़की से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया।आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की और जॉब के साथ-साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू की। वर्ष 2014 में उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में हो गया। संजीव की पत्नी भी IPS अधिकारी हैं। अपने बीते कार्यकाल में संजीव सुमन कई दमदार निर्णय लिए जो काफी चर्चा में रहे।

Updated on:

18 Nov 2025 11:12 am

Published on:

18 Nov 2025 11:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / पुष्पा-रॉकी जैसे हीरो पर भड़के SP देवरिया, दे डाले सख्त चेतावनी…बोले, पुष्पा झुकेगा नहीं तो लाठी से पीट–पीटकर उसे ठीक कर देंगे

