शासन की बड़ी कारवाई, मेडिकल कालेज के प्राचार्य पद से गए…पानी की टंकी में शव मिलने का है मामला

शासन ने मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी में शव मिलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार बरनवाल को पद से हटा दिया गया है। शासन ने उन्हें महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय, लखनऊ से संबद्ध किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पानी की टंकी से शव बरामद हुआ, यह बताता है कि आला दर्जे की लापरवाही बरती गई है चाहे वो सुरक्षा या फिर मरीजों के सेहत से जुड़ा मामला हो।