पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग कर रंगदारी मांगने का मामला, अखिलेश दुबे की जमानत मंजूर

उत्तर प्रदेश की कानपुर में कांग्रेस नेता संदीप शुक्ला ने अखिलेश दुबे, पप्पू स्मार्ट सहित 10 के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि पप्पू स्मार्ट गिरोह ने पीडब्ल्यूडी की जमीन, राजा ययाति के किले पर अवैध कब्जा कर लिया है। संदीप शुक्ला का कहना था कि इसी बात को रंजिश मानकर पप्पू स्मार्ट गिरोह के सदस्यों ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर उसके ऊपर पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दो मुकदमे दर्ज करवा दिए। मुकदमा खत्म करवाने के लिए उसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। समाज में मान सम्मान बचाने के लिए उन्होंने एक लाख रुपए दे दिए। इसके बाद भी पैसे की मांग होती रही।