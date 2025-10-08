Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग कर रंगदारी मांगने का मामला, अखिलेश दुबे की जमानत मंजूर

Kanpur Akhilesh Dubey कानपुर में पाक्सो एक्ट का दुरुपयोग करके रंगदारी मांगने में चर्चा में आए अखिलेश दुबे को जमानत मिल गई है। कांग्रेस नेता ने अखिलेश दुबे सहित 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

2 min read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 08, 2025

अखिलेश दुबे को मिली जमानत (फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- 'X' कानपुर वीडियो ग्रैब

Kanpur Akhilesh Dubey news कानपुर में पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल, सरकारी जमीन और राजा ययाति के किले पर अवैध कब्जे को लेकर अखिलेश दुबे सहित 10 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके खिलाफ अखिलेश दुबे ने जमानत याचिका दाखिल की। जिसे मंजूर कर लिया गया था। बाद में विवेचना अधिकारी ने कुछ और धाराएं बढ़ा दी। जिसके कारण अखिलेश दुबे को दोबारा जमानत याचिका लगानी पड़ी। अखिलेश दुबे का कहना था कि गलत तरीके से धाराएं बढ़ाई गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अखिलेश दुबे की जमानत मंजूर कर ली।

अखिलेश दुबे पर पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग आरोप

उत्तर प्रदेश की कानपुर में कांग्रेस नेता संदीप शुक्ला ने अखिलेश दुबे, पप्पू स्मार्ट सहित 10 के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि पप्पू स्मार्ट गिरोह ने पीडब्ल्यूडी की जमीन, राजा ययाति के किले पर अवैध कब्जा कर लिया है। संदीप शुक्ला का कहना था कि इसी बात को रंजिश मानकर पप्पू स्मार्ट गिरोह के सदस्यों ने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर उसके ऊपर पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दो मुकदमे दर्ज करवा दिए। मुकदमा खत्म करवाने के लिए उसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। समाज में मान सम्मान बचाने के लिए उन्होंने एक लाख रुपए दे दिए। इसके बाद भी पैसे की मांग होती रही।

इस प्रकार मिली जमानत

पुलिस में रंगदारी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के मामले में रिमांड में पूछताछ की। लेकिन अखिलेश दुबे कि आज का पर अदालत में जमानत दे दी। इसके बाद विवेचना अधिकारी ने आईपीसी की धारा 195 और 211 धाराओं की वृद्धि कर दी। जिससे अखिलेश दुबे को दोबारा जमानत याचिका दाखिल करनी पड़ी। जिसमें उन्होंने कहा कि विवेचना अधिकारी ने गलत तरीके से धाराएं बढ़ा दी हैं। अभियोजन पक्ष में जमानत का विरोध किया और बोला अखिलेश दुबे के खिलाफ गंभीर आरोप है। इसलिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में अखिलेश की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2025 08:32 am

Published on:

08 Oct 2025 08:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग कर रंगदारी मांगने का मामला, अखिलेश दुबे की जमानत मंजूर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चार लड़कियों के गायब होने की खबर से मचा हड़कंप, घर से निकली रुपए लेने के लिए, बरामद

पुलिस के साथ खड़ी बरामद किशोरियां (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
उन्नाव

उन्नाव में पुलिस के साथ मुठभेड़ दो बदमाशों को लगी गोली, 6 जिलों की पुलिस कर रही थी तलाश

उन्नाव

UPPSC Prelims 2025: 12 केंद्रों में दो पालियों में होगी परीक्षा, सुरक्षा के खड़े इंतजाम, लिए गए निर्णय

कलेक्ट्रेट में बैठक लेते डीएम और एसपी (फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग)
उन्नाव

सिरप पीने से बच्चों की मौत: जनपद प्रभारी मंत्री बोले- जिले में ना बिकने पाएं नकली दवाएं

पत्रकारों से बातचीत करते जनपद प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह (फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग वीडियो ग्रैब)
उन्नाव

प्रभारी मंत्री बोले-आई लव मोहम्मद से…, पत्थर बाजों पर फूल नहीं बरसेगा, राहुल गांधी पर भी किया हमला

बैठक में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह (फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव)
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.