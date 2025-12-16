अमिताभ ठाकुर प्रकरण में आज होगी सुनवाई, दोनो पक्ष मजबूत जिरह के लिए तैयार… क्या मिल पाएगी जमानत

बता दें कि लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विराम खंड निवासी पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि वर्ष 1999 में देवरिया में SP देवरिया पद पर तैनाती के दौरान उन्होंने देवरिया स्थित इंडस्ट्रियल स्टेट में एक प्लॉट अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से खरीदा था। आरोप के अनुसार, प्लॉट की रजिस्ट्री में पत्नी का नाम नूतन ठाकुर के स्थान पर नूतन देवी और पति का नाम अमिताभ ठाकुर के स्थान पर अभिजात दर्ज कराया गया। इसी प्रकरण में सितंबर 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।