घर से गरबा खेलने निकली युवती, दो दिन बाद लड़के के कमरे में मिली हाथ-पैर बंधी लाश, ड्रम में डुबाकर..

कमरे में एक युवती का लाश मिली, जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी। उसके दोनों हाथ-पैर बंधे हुए थे। युवती की पहचान लक्षिता चौधरी पिता दिनेश चौधरी के रूप में हुई। ये वही लड़की थी, जो दो दिन पहले अपने घर से गरबा खेलने के लिए गरबा परिधान पहनकर रवाना हुई थी। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में शव बुरी तरह से गल गया है जिससे संभावना जताई गई कि, ये दो दिन पुराना है। यानी घर से निकलने के संभवत: कुछ देर बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। सूचना पर एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद शव को देवास जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन शव गलने की वजह से बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए इंदौर पहुंचाया गया।