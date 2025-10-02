घर से गरबा खेलने निकली युवती, दो दिन बाद लड़के के कमरे में मिली हाथ-पैर बंधी लाश, ड्रम में डुबाकर..

गरबा खेलने गई युवती की बेरहमी से हत्या (Photo Source- Patrika)
Dewas News :मध्य प्रदेश के देवास शहर की वैशाली एवेन्यू कॉलोनी में बुधवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब यहां के एक किराए के मकान में दो दिन से लापता युवती का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि, मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब स्थानीय लोगों को कमरे से बदबू आनी शुरु हुई। कमरा एक लड़के ने किराये पर ले रखा था। ऐसे में संदेह के आधार पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर जब कमरे के अंदर का नजारा देखा तो वो भी दंग रह गई।
कमरे में एक युवती का लाश मिली, जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी। उसके दोनों हाथ-पैर बंधे हुए थे। युवती की पहचान लक्षिता चौधरी पिता दिनेश चौधरी के रूप में हुई। ये वही लड़की थी, जो दो दिन पहले अपने घर से गरबा खेलने के लिए गरबा परिधान पहनकर रवाना हुई थी। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में शव बुरी तरह से गल गया है जिससे संभावना जताई गई कि, ये दो दिन पुराना है। यानी घर से निकलने के संभवत: कुछ देर बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। सूचना पर एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद शव को देवास जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन शव गलने की वजह से बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए इंदौर पहुंचाया गया।
वहीं, दूसरी ततरफ जांच में जुटी पुलिस ने कुछ घंटे बाद ही एक युवक को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि, जिस कमरे से युवती की लाश मिली है, पकड़े गए युवक ने वही कमरा किराए पर ले रखा था और बीते चार साल से युवती की उससे जान पहचान थी।
मामले को लेकर सीएसपी सुमित अग्रवाल का कहना है कि, सूचना मिली थी। जिसपर टीम मौके पर पहुंची और कमरे के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर से एक शव बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही मौत के असली कारण पता चल सकेंगे।
वहीं, इस संबंध में एसपी पुनीत गेहलोद ने बताया कि, युवती की गुमशुदगी थी। सूचना पर टीम पहुंची और युवती की शिनाख्त की गई। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी गई है। प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में ले लिया गया है।
बताया जा रहा है कि युवती नवरात्र के चलते गरबे की पोशाक पहनकर घर से निकली थी। उसके बाद वो दोबारा घर नहीं लौटी। वैशाली एवेन्यू में जिस मकान में युवती का शव मिला है, वह शांतिलाल सिसोदिया नाम के शख्स का मकान है। उन्होंने मकान मनोज चौहान नाम के व्यक्ति को किराए पर दे रखा था। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी मनोज चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी है। हालांकि, पुलिस हर एंगल से मामले को जांच रही है।
मामले की जांच में ये भी पता चला है कि, आरोपी निजी कंपनी में काम करता है। उसकी युवती से 4 साल से जान-पहचान थी। कुछ साल से युवक कॉलोनी में किराए का मकान लेकर अकेला रह रहा था। आशंका जताई जा रही है कि, युवती के हाथ-पैर बांधकर ड्रम में भरे पानी में डूबा-डूबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने कमरे से पानी के उस संदिग्ध ड्रम को भी जांच में लिया है।
