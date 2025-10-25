शाबाश माही….MP की बेटी ने ओमान में लहराया भारत का परचम, जीता ब्रांज मेडल

माही की मौसी आरती सेन सॉट टेनिस में एकलव्य अवॉर्डी है। उन्होंने बताया कि माही ने कोच ओमप्रकाश जगावत और सौरभके मार्गदर्शन में स्वीमिंग सीखी और इसके बाद इन्हीं कोच के मार्गदर्शन में साल 2022 में भोपाल एकेडमी को लेकर ट्रॉयल दिया था जिसमें उसका चयन हो गया। आरती सेन ने बताया कि सेलिंग के पहले माही ने सॉट टेनिस में भी कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। कोच गौरव कदम के मार्गदर्शन में पहले माही ने सॉट टेनिस सीखा और तीन राष्ट्रीय गेम खेले हैं।