देवास

शाबाश माही….MP की बेटी ने ओमान में लहराया भारत का परचम, जीता ब्रांज मेडल

Musannah Race Week: मध्य प्रदेश की माही वर्मा ने ओमान में हुई मुसनाह रेस वीक सेलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। बचपन से समंदर को साथी मानने वाली माही ने भारत का मान बढ़ाया।

देवास

image

Akash Dewani

Oct 25, 2025

mahi verma won bronze medal oman musannah race week mp news

mahi verma won bronze medal oman musannah race week (Patrika.com)

MP News:देवास शहर की खिलाड़ी माही वर्मा (Mahi Verma) ने ओमान में सेलिंग स्पर्धा में ब्रांज मेडल (Bronze Medal) जीतकर देवास का नाम रोशन किया है। ओमान में 15 से 21 अक्टूबर तक मुसनाह रेस वीक (Musannah Race Week) आयोजित हुआ। इसमें माही ने सेलिंग में इल्का फॉर गर्ल्स श्रेणी में ब्रांड मेडल पर कब्जा किया। प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करने के बाद माही गुरुवार को अपने घर देवास पहुंची, जहां उनका परिवार ने समान किया।

पांच साल की उम्र से शुरू कर दी तैराकी

माही पांच साल की उम्र से ही स्वीमिंग की बारीकियां सीखने लग गई थी। साल 2022 में चयन के बाद माही भोपाल में खेल एवं युवा कल्याण एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। माही ने बताया कि भोपाल के कोच नरेंद्र सिंह राजपूत, जीएल यादव और अनिल शर्मा के मार्गदर्शन में वे प्रतियोगिता में शामिल हुई।

प्रतियोगिता में भारत से 20 और भोपाल से चार खिलाडियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इसमें माही वर्मा के साथ तेलंगाना की खिलाड़ी ने ब्रांज मेडल हासिल किया। कोच अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि माही का परिवार का खेल बैकग्राउंड अच्छा है। माही की मां अर्पणा वर्मा भी कबड्‌डी खिलाड़ी रही है। पिता योगेंद्र वर्मा इंजीनियर है।

पांच साल की उम्र में स्वीमिंग सीखी

माही की मौसी आरती सेन सॉट टेनिस में एकलव्य अवॉर्डी है। उन्होंने बताया कि माही ने कोच ओमप्रकाश जगावत और सौरभके मार्गदर्शन में स्वीमिंग सीखी और इसके बाद इन्हीं कोच के मार्गदर्शन में साल 2022 में भोपाल एकेडमी को लेकर ट्रॉयल दिया था जिसमें उसका चयन हो गया। आरती सेन ने बताया कि सेलिंग के पहले माही ने सॉट टेनिस में भी कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। कोच गौरव कदम के मार्गदर्शन में पहले माही ने सॉट टेनिस सीखा और तीन राष्ट्रीय गेम खेले हैं।

11 नेशनल गेस खेल चुकी है

माही वर्माभोपाल में प्रतिदिन छह से सात घंटे अभ्यास करती हैं। उन्होंने 11 नेशनल गैस खेले हैं। चार राष्ट्रीय मेडल प्राप्त किए हैं। जबकि तीन अंतरराष्ट्रीय गैस में हिस्सा ले चुकी है।

Published on:

25 Oct 2025 03:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / शाबाश माही….MP की बेटी ने ओमान में लहराया भारत का परचम, जीता ब्रांज मेडल

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

