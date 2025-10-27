एमपी में बस से सवा करोड़ रूपये से भरा बैग उड़ाने वाला पकड़ाया…

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित आशीष गुप्ता निवासी नौगांव जिला छतरपुर ने 25 अक्टूबर को देवास एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि उन्होंने 16 अक्टूबर को दीपावली के मौके पर सोने चांदी की खरीदी के लिए अपने मुनीम नितेश कुमार को महाकाल बस से 1.25 करोड़ रुपए देकर इंदौर भेजा था। 17 अक्टूबर की सुबह करीब 5.30 बजे बस सोनकच्छ स्थित पप्पू एंड पप्पू रिसोर्ट पर रुकी। मुनीम नितेश फ्रेश होने के लिए बस से उतरा और जब वापस लौटा तो पैसों से भरा बैग गायब था। घटना की गंभीरता को देखते हुए, सोनकच्छ थाने में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। तीन विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के साथ-साथ मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इसके आधार पर एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जिससे पूछताछ की जा रही है।