एमपी में बस से सवा करोड़ रूपये से भरा बैग उड़ाने वाला पकड़ाया…

MP News: बस में सवार छतरपुर के मुनीम का नोटों का भरा बैग हुआ था चोरी, पुलिस ने आरोपी को धार से गिरफ्तार कर बरामद की पूरी रकम...।

3 min read
Google source verification

देवास

image

Shailendra Sharma

Oct 27, 2025

dewas

1 crore 25 lakh Rs stolen from bullion traders accountant accused arrested

MP News: मध्यप्रदेश के देवास में पुलिस ने 1.25 करोड़ की बड़ी चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी के साथ चोरी हुई पूरी रकम बरामद की ली है। एसपी पुनीत गेहलोद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चोरी की इस बड़ी घटना का खुलासा किया। घटना को धार जिले की गैंग ने अंजाम दिया था। देवास पुलिस ने गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि उसके बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की इस घटना को अंजाम दिया था।

17 अक्टूबर की सुबह हुई थी चोरी

पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित आशीष गुप्ता निवासी नौगांव जिला छतरपुर ने 25 अक्टूबर को देवास एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि उन्होंने 16 अक्टूबर को दीपावली के मौके पर सोने चांदी की खरीदी के लिए अपने मुनीम नितेश कुमार को महाकाल बस से 1.25 करोड़ रुपए देकर इंदौर भेजा था। 17 अक्टूबर की सुबह करीब 5.30 बजे बस सोनकच्छ स्थित पप्पू एंड पप्पू रिसोर्ट पर रुकी। मुनीम नितेश फ्रेश होने के लिए बस से उतरा और जब वापस लौटा तो पैसों से भरा बैग गायब था। घटना की गंभीरता को देखते हुए, सोनकच्छ थाने में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। तीन विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के साथ-साथ मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इसके आधार पर एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जिससे पूछताछ की जा रही है।

सीसीटीवी से मिला सुराग

पुलिस ने बस के अंदर और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जिसमें दो अज्ञात आरोपी बैग चुराते हुए दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान धार जिले के धरमपुरी क्षेत्र के निवासियों के रूप में हुई। देवास और धार पुलिस ने संयुक्त दबिश दी और आरोपी नामदार पिता शहजाद खान उम्र 35 वर्ष निवासी खेरवा जागीर मनावर, जिला धार को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी की गई पूरी 1.25 करोड़ की रकम बरामद की है। जिसमें 500-500 रुपए के नोटों की कुल 250 गड्डियां हैं। पूछताछ में आरोपी नामदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उसने बताया कि इस घटना के लिए उन्होंने कार का इस्तेमाल किया था। आरोपी के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पूरी प्लानिंग के साथ की थी चोरी

पुलिस ने बताया कि गैंग ने पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की थी। दो आरोपी कार में चढ़े थे और पैसों से भरा बैग चुराया था जबकि उनके कुछ साथी कार में बैठे हुए थे। जिस आरोपी को पकड़ा गया है वो कार में सवार था और बैग चुराकर उसके पास रखा गया था। पुलिस को ये भी पता चला है कि ये गैंग के सदस्य रेस्टोरेंट में कर्मचारियों को सेट करके रखते थे और उनसे ही बसों से आने जाने वाले ऐसे लोगों की जानकारी लेते थे जो पैसे लेकर आते जाते थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / एमपी में बस से सवा करोड़ रूपये से भरा बैग उड़ाने वाला पकड़ाया…

