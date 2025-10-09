एमपी में ‘धनकुबेर’ निकला PWD का रिटायर्ड अफसर, किलो में मिले सोना-चांदी..

-- मणीपुरम कॉलोनी,बिट्ठल मार्केट, भोपाल में स्थित जेपी मेहरा के निवास ए-6 में छापे के दौरान नगद लगभग 8 लाख 79 हजार रूपये, सोना-चांदी के जेवर कीमत लगभग 50 लाख, फिक्स डिपॉजिट 56 लाख की जानकारी एवं अन्य सामान कीमत लगभग 60 लाख की जानकारी एवं प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जाएगा।

-- ओपल रेजेंसी, दाना पानी, ए ब्लॉक, फ्लेट नं. 508 में छापा कार्यवाही के दौरान लगभग 26 लाख नगद, लगभग 2 किलो 649 ग्राम सोना अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 5 लाख रू., लगभग 5 किलो 523 ग्राम चांदी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख 93 हजार रू. मिली है एवं प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जायेगा।

-- के.टी. इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविंदपुरा भोपाल में जहां पीवीसी पाइप आदि बनते हैं छापा कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री से संबंधित उपकरण, कच्चा माल एवं तैयार माल मिला है एवं प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जायेगा। के.टी. इण्डस्ट्रीज में रोहित मेहरा के साथ कैलाश नायक की पार्टनरशिप की जानकारी लगी है। फैक्ट्री में लगभग सवा लाख रू. नगद मिला है।

-- जिला नर्मदापुरम के तहसील सोहागपुर के ग्राम सैनी में छापा के दौरान 17 टन शहद, कृषि भूमि, काफी महंगे कृषि उपकरण, 6 ट्रैक्टर, 32 निर्माणाधीन काटेज, 7 निर्मित काटेज, 1 भवन, 2 मछली पालन केन्द्र, 2 गौशाला, 2 बड़े तालाब, मंदिर की जानकारी प्राप्त हुई है एवं प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं ।

-- इसके साथ ही छापे में जीपी मेहरा के परिवार के सदस्यों के नाम पर 4 फोर व्हीलर वाहन 1. फोर्ड एंडेवर, 2. स्कोडा सलाविया 3. किया सोनेट 4. मारूती सियाज होने की जानकारी पता चली है जो तस्दीक किया जा रहा है।