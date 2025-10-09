Patrika LogoSwitch to English

एमपी में 'धनकुबेर' निकला PWD का रिटायर्ड अफसर, किलो में मिले सोना-चांदी..

Lokayukta Raid: PWD के पूर्व चीफ इंजीनियर गोविंद प्रसाद (जी.पी.) मेहरा के भोपाल स्थित आवास समेत 4 ठिकानों पर लोकायुक्त के छापे...।

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Oct 09, 2025

bhopal

lokayukta Raid before diwali pwd retired officer turns out to be millionaire

Lokayukta Raid: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने एक और काली कमाई का धनकुबेर पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार सुबह लोक निर्माण विभाग (PWD) के पूर्व चीफ इंजीनियर गोविंद प्रसाद (जी.पी.) मेहरा के भोपाल स्थित आवास समेत 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। छापे के दौरान रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के पास से बड़ी मात्रा में कैश और सोने-चांदी के जेवरात, लाखों रूपये की एफडी मिली हैं। कैश गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन तक बुलानी पड़ी। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर का नर्मदापुरम के सोहागपुर में एक फॉर्म हाउस भी है जहां 6 ट्रैक्टर मिले हैं।

कहां कितना पैसा और क्या मिला…

-- मणीपुरम कॉलोनी,बिट्ठल मार्केट, भोपाल में स्थित जेपी मेहरा के निवास ए-6 में छापे के दौरान नगद लगभग 8 लाख 79 हजार रूपये, सोना-चांदी के जेवर कीमत लगभग 50 लाख, फिक्स डिपॉजिट 56 लाख की जानकारी एवं अन्य सामान कीमत लगभग 60 लाख की जानकारी एवं प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जाएगा।
-- ओपल रेजेंसी, दाना पानी, ए ब्लॉक, फ्लेट नं. 508 में छापा कार्यवाही के दौरान लगभग 26 लाख नगद, लगभग 2 किलो 649 ग्राम सोना अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 5 लाख रू., लगभग 5 किलो 523 ग्राम चांदी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख 93 हजार रू. मिली है एवं प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जायेगा।
-- के.टी. इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविंदपुरा भोपाल में जहां पीवीसी पाइप आदि बनते हैं छापा कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री से संबंधित उपकरण, कच्चा माल एवं तैयार माल मिला है एवं प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जायेगा। के.टी. इण्डस्ट्रीज में रोहित मेहरा के साथ कैलाश नायक की पार्टनरशिप की जानकारी लगी है। फैक्ट्री में लगभग सवा लाख रू. नगद मिला है।
-- जिला नर्मदापुरम के तहसील सोहागपुर के ग्राम सैनी में छापा के दौरान 17 टन शहद, कृषि भूमि, काफी महंगे कृषि उपकरण, 6 ट्रैक्टर, 32 निर्माणाधीन काटेज, 7 निर्मित काटेज, 1 भवन, 2 मछली पालन केन्द्र, 2 गौशाला, 2 बड़े तालाब, मंदिर की जानकारी प्राप्त हुई है एवं प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं ।
-- इसके साथ ही छापे में जीपी मेहरा के परिवार के सदस्यों के नाम पर 4 फोर व्हीलर वाहन 1. फोर्ड एंडेवर, 2. स्कोडा सलाविया 3. किया सोनेट 4. मारूती सियाज होने की जानकारी पता चली है जो तस्दीक किया जा रहा है।

एमपी में 25000 रूपये रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 'धनकुबेर' निकला PWD का रिटायर्ड अफसर, किलो में मिले सोना-चांदी..

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

करवा चौथ 2025: चांदी के करवे और छलनी भी मार्केट में, 100 किलो चांदी बिकने का अनुमान

भोपाल

Bhopal Metro : अक्टूबर में संभव नहीं मेट्रो का कमर्शियल रन, इस महीने तक चलने की उम्मीद

भोपाल

पता चलेगा कहां तक है बड़ा तालाब, कहां अतिक्रमण, NGT ने लगाई फटकार, अब जल्द होगी कार्रवाई

भोपाल

एमपी के बड़े उद्योगपति बाल-बाल बचे, बेकाबू होकर प्लेन झाड़ियों में गिरा

भोपाल

करवा चौथ 2025: एमपी के 10 बड़े शहरों में कब दिखेगा चांद? जानें सही समय

