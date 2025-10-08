Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

एमपी में 25000 रूपये रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन करने वाली महिला से बाबू ने रिश्वत में मांगे थे 1 लाख रूपये...।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Oct 08, 2025

gwalior

mp news lokayukta caught nagar nigam babu taking bribe 25000 Rs

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर का है जहां नगर निगम में रिश्वत लेते हुए बाबू को 25 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है।

देखें वीडियो-

अनुकंपा नियुक्ति के एवज में मांगे थे 1 लाख रूपये

ग्वालियर में गोपाल मंदिर के पास स्थित नगर निगम के दफ्तर में बुधवार को लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए बाबू राजेश सक्सेना को 25 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर बाबू राजेश सक्सेना ने वर्षा घंघेट नाम की महिला से पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति लगवाने के एवज में 1 लाख रूपये की रिश्वत मांगी थी जिसमें से 30 हजार रूपये की पहली किश्त वो महिला से पहले ही ले चुका था और अब नौकरी लगने के बाद रिश्वत के बाकी बचे 70 हजार रूपये देने के लिए दबाव बना रहा था।

लोकायुक्त ने रंगेहाथों पकड़ा

रिश्वत के बाकी 70 हजार रूपये देने के लिए रिश्वतखोर बाबू के द्वारा बार-बार परेशान करने की शिकायत सफाईकर्मी महिला वर्षा घंघेट के पति आशू ने लोकायुक्त कार्यालय में की थी। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर बुधवार को रिश्वत के 25 हजार रूपये देने के लिए रिश्वतखोर बाबू राजेश सक्सेना के पास भेजा। बाबू ने रिश्वत देने के लिए नगर निगम के दफ्तर में बुलाया और जैसे ही वहां पर रिश्वत के 25 हजार रूपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया।

Updated on:

08 Oct 2025 06:53 pm

Published on:

08 Oct 2025 06:06 pm

