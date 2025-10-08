एमपी में 25000 रूपये रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

ग्वालियर में गोपाल मंदिर के पास स्थित नगर निगम के दफ्तर में बुधवार को लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए बाबू राजेश सक्सेना को 25 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर बाबू राजेश सक्सेना ने वर्षा घंघेट नाम की महिला से पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति लगवाने के एवज में 1 लाख रूपये की रिश्वत मांगी थी जिसमें से 30 हजार रूपये की पहली किश्त वो महिला से पहले ही ले चुका था और अब नौकरी लगने के बाद रिश्वत के बाकी बचे 70 हजार रूपये देने के लिए दबाव बना रहा था।