गणेश पंडाल जाने निकले 13 साल के लड़के की हार्वेस्टर के नीचे मिली लाश…

कराड़िया परी गांव में रहने वाला 13 साल का वेदांश झाला शनिवार शाम को अपने घर में गणेशजी का पूजन करने के बाद गांव के सार्वजनिक गणेश पंडाल में जाने के लिए निकला था। जब वो काफी देर तक नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू की गई। इसी दौरान उसका शव गांव में ही हार्वेस्टर मशीन आदि रखने वाली जगह पर पड़ा मिला। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। शव मिलने की जानकारी मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर सोनकच्छ एसडीओपी दीपा मांडवे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डॉग स्काड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने रात में घटनास्थल की जांच की।