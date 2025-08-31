जंगली बिल्ली को जकड़कर कुंडली मारे बैठा था विशालकाय अजगर

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा के सिरसोना गांव में उस वक्त लोग दहशत में आ गए जब एक 15 फीट का अजगर एक जंगली बिल्ली का शिकार करने के बाद कुंडली मारे बैठा नजर आया। लोगों ने जैसे ही विशालकाय अजगर को देखा तो वो हैरान रह गए और तुरंत स्नेक कैचर को सूचना दी। जिसके बाद स्नैक कैचर गांव पहुंचा और बड़ी मशक्कत के बाद विशालकाय अजगर को पकड़कर गांव से दूर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा।
करैरा के सिरसोना गांव में एक खेत में एक विशालकाय 15 फुट का अजगर देखा गया जो की एक जंगली बिल्ली को कुंडली मार कर दबोचकर बैठा था। अजगर देखकर लोग घबराए और तुरंत नरवर के रहने वाले सर्पमित्र सलमान पठान को सूचना दी। पठान तुरंत सिरसोना गांव में पहुंचे और देखा कि एक विशाल अजगर एक जंगली बिल्ली को कुंडली में मारकर खाने की तलाश में बैठा हुआ है। पठान ने बड़े ही होशियारी के साथ मश्क्तत के बा अजगर का रेस्क्यू किया।
स्नैक कैचर सलमान पठान ने बताया कि अजगर पानी के किनारे या धान के खेत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अजगर जैसा शिकारी और कोई सांप नहीं होता है यह घात लगाकर अपने से बड़े कई जानवरों को अपनी खुराक आसानी से बना लेता है। पठान ने लोगों से अपील की है कि कभी भी कोई भी जंगली जानवर या सांप निकल आए तो आप उन्हें मार नहीं बल्कि मुझे सूचना दें मैं उसे पकड़कर सुरक्षित अपने साथ ले जाऊंगा।