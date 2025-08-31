Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

जंगली बिल्ली को जकड़कर कुंडली मारे बैठा था विशालकाय अजगर

mp news: 15 फीट के अजगर ने जंगली बिल्ली का किया शिकार, गांव में फैली दहशत...।

शिवपुरी

Shailendra Sharma

Aug 31, 2025

shivpuri
giant python hunted a wild cat

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा के सिरसोना गांव में उस वक्त लोग दहशत में आ गए जब एक 15 फीट का अजगर एक जंगली बिल्ली का शिकार करने के बाद कुंडली मारे बैठा नजर आया। लोगों ने जैसे ही विशालकाय अजगर को देखा तो वो हैरान रह गए और तुरंत स्नेक कैचर को सूचना दी। जिसके बाद स्नैक कैचर गांव पहुंचा और बड़ी मशक्कत के बाद विशालकाय अजगर को पकड़कर गांव से दूर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा।

अजगर ने किया जंगली बिल्ली का शिकार

करैरा के सिरसोना गांव में एक खेत में एक विशालकाय 15 फुट का अजगर देखा गया जो की एक जंगली बिल्ली को कुंडली मार कर दबोचकर बैठा था। अजगर देखकर लोग घबराए और तुरंत नरवर के रहने वाले सर्पमित्र सलमान पठान को सूचना दी। पठान तुरंत सिरसोना गांव में पहुंचे और देखा कि एक विशाल अजगर एक जंगली बिल्ली को कुंडली में मारकर खाने की तलाश में बैठा हुआ है। पठान ने बड़े ही होशियारी के साथ मश्क्तत के बा अजगर का रेस्क्यू किया।

Published on:

31 Aug 2025 04:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / जंगली बिल्ली को जकड़कर कुंडली मारे बैठा था विशालकाय अजगर

