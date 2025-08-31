जंगली बिल्ली को जकड़कर कुंडली मारे बैठा था विशालकाय अजगर

करैरा के सिरसोना गांव में एक खेत में एक विशालकाय 15 फुट का अजगर देखा गया जो की एक जंगली बिल्ली को कुंडली मार कर दबोचकर बैठा था। अजगर देखकर लोग घबराए और तुरंत नरवर के रहने वाले सर्पमित्र सलमान पठान को सूचना दी। पठान तुरंत सिरसोना गांव में पहुंचे और देखा कि एक विशाल अजगर एक जंगली बिल्ली को कुंडली में मारकर खाने की तलाश में बैठा हुआ है। पठान ने बड़े ही होशियारी के साथ मश्क्तत के बा अजगर का रेस्क्यू किया।