Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवास

एमपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ स्कूल में रंगरलियां मनाते मास्साब कैमरे में कैद..

mp news: स्कूल में शिक्षक ने की अश्लीलता की हद पार..बताया जा रहा है कि स्कूल के बच्चों ने ही वीडियो बनाया है...।

less than 1 minute read

देवास

image

Shailendra Sharma

Oct 05, 2025

dewas

Obscene video of teacher with Anganwadi worker in classroom goes viral

mp news: मध्यप्रदेश के देवास जिले से शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षक स्कूल ने स्कूल में ही अश्लीलता की हदें पार कर दीं। शिक्षक का स्कूल के एक कमरे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल टाइम के दौरान ही मास्टर जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ आपत्तिजनक हालत में थे तभी किसी बच्चे ने उनका वीडियो बनाया है। पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

स्कूल में रंगरलियां मनाते कैमरे में कैद 'मास्साब'

मामला देवास जिले के उदयनगर का है जहां संकुल की ग्राम पंचायत बिसाली के शासकीय प्राथमिक विद्यालय झिरी मोहल्ला के शिक्षक विक्रम कदम का एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। वीडियो में टीचर विक्रम कदम एक महिला के साथ जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताई जा रही है स्कूल के कमरे में आपत्तिजनक हालत में हैं। खास बात यह कि उस समय स्कूल संचालित हो रहा था। बताया जा रहा है कि स्कूल के बच्चे ने ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक कई दिनों से इस तरह की हरकतें कर रहा है जिसे लेकर उसे समझाया भी था और शिकायत भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

टीचर का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ स्कूल के कमरे में रंगरलियां मनाते वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। संकुल प्राचार्य कन्हैयालाल परमार का कहना है कि वायरल वीडियो के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिक्षक कदम का कहना है कि वीडियो फेक हैं उन्होंने इसे लेकर उदयनगर थाने में कार्रवाई की मांग को लेकर आवेदन भी दिया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में गर्लफ्रेंड को मारकर कमरे में दफनाया, फिर दो रात वहीं सोता रहा प्रेमी…
टीकमगढ़
tikamgarh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 09:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / एमपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ स्कूल में रंगरलियां मनाते मास्साब कैमरे में कैद..

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के कई बड़े शहरों को जोड़ेगा 3261 करोड़ का नया रेल प्रोजेक्ट, सामने आया बड़ा अपडेट

3261 crore Indore Budhni Rail Project will connect several major cities in MP
देवास

नवरात्र में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, माता टेकरी की दान पेटियों में मिले 52.92 लाख

dewas
देवास

इंदौर मेट्रो का विस्तार…प्रदेश के इंडस्ट्रियल हब को बनाएगा पावरहाउस

indore metro connectivity industrial hub dewas development mp news
देवास

घर से गरबा खेलने निकली युवती, दो दिन बाद लड़के के कमरे में मिली हाथ-पैर बंधी लाश, ड्रम में डुबाकर..

Dewas News
देवास

माता रानी के भक्तों पर दुकानदारों ने किया हमला, पार्किंग-प्रसाद को लेकर हुआ विवाद, Video Viral

shopkeepers assaulted devotees video mata tekri dewas mp news
देवास
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.