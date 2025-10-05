एमपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ स्कूल में रंगरलियां मनाते मास्साब कैमरे में कैद..

मामला देवास जिले के उदयनगर का है जहां संकुल की ग्राम पंचायत बिसाली के शासकीय प्राथमिक विद्यालय झिरी मोहल्ला के शिक्षक विक्रम कदम का एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। वीडियो में टीचर विक्रम कदम एक महिला के साथ जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताई जा रही है स्कूल के कमरे में आपत्तिजनक हालत में हैं। खास बात यह कि उस समय स्कूल संचालित हो रहा था। बताया जा रहा है कि स्कूल के बच्चे ने ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक कई दिनों से इस तरह की हरकतें कर रहा है जिसे लेकर उसे समझाया भी था और शिकायत भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।