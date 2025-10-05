एमपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ स्कूल में रंगरलियां मनाते मास्साब कैमरे में कैद..

Obscene video of teacher with Anganwadi worker in classroom goes viral
mp news: मध्यप्रदेश के देवास जिले से शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षक स्कूल ने स्कूल में ही अश्लीलता की हदें पार कर दीं। शिक्षक का स्कूल के एक कमरे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल टाइम के दौरान ही मास्टर जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ आपत्तिजनक हालत में थे तभी किसी बच्चे ने उनका वीडियो बनाया है। पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
मामला देवास जिले के उदयनगर का है जहां संकुल की ग्राम पंचायत बिसाली के शासकीय प्राथमिक विद्यालय झिरी मोहल्ला के शिक्षक विक्रम कदम का एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। वीडियो में टीचर विक्रम कदम एक महिला के साथ जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताई जा रही है स्कूल के कमरे में आपत्तिजनक हालत में हैं। खास बात यह कि उस समय स्कूल संचालित हो रहा था। बताया जा रहा है कि स्कूल के बच्चे ने ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक कई दिनों से इस तरह की हरकतें कर रहा है जिसे लेकर उसे समझाया भी था और शिकायत भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
टीचर का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ स्कूल के कमरे में रंगरलियां मनाते वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। संकुल प्राचार्य कन्हैयालाल परमार का कहना है कि वायरल वीडियो के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिक्षक कदम का कहना है कि वीडियो फेक हैं उन्होंने इसे लेकर उदयनगर थाने में कार्रवाई की मांग को लेकर आवेदन भी दिया है।
