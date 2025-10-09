Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवास

10-15 मिनट करते-करते गुजरा 1 घंटा, मजबूरन कार में ले जाना पड़ा शव

mp news: जिला अस्पताल में 4 शव वाहन खड़े थे लेकिन ड्राइवर नहीं था, एक घंटे तक इंतजार करने के बाद कार से शव ले गए परिजन...।

2 min read

देवास

image

Shailendra Sharma

Oct 09, 2025

dewas

waiting for an hour could not find a hearse family was forced to take body in a car

mp news: मध्यप्रदेश के देवास के बरोठा थाना इलाके के सिरोल्या गांव में एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गुरुवार को जिला अस्पताल में बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम हुआ लेकिन पोस्टमार्टम के बाद शव को घर ले जाने के लिए परिजन को करीब एक घंटे तक शव वाहन नहीं मिला। हैरानी की बात ये है कि उस वक्त अस्पताल में 4 शव वाहन खड़े थे लेकिन फिर भी परिजन को कार से बुजुर्ग का शव घर ले जाना पड़ा। इस दौरान पीड़ित परिवार के सदस्य ने दुखी मन से दोषियों पर कार्रवाई करने और शव वाहन सेवा बंद करने की मांग प्रशासन और सरकार से की है।

एक घंटे तक शव वाहन के लिए परेशान होते रहे परिजन

जानकारी के अनुसार बरोठा निवासी बुजुर्ग प्रकाश मंडलोई ने बुधवार शाम खेत पर फांसी लगा ली थी। इसके बाद बरोठा पुलिस ने शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा था। गुरुवार सुबह पीएम के बाद परिजन शव वाहन के लिए परेशान होते नजर आए। उल्लेखनीय है कि जिला अस्पताल में 4 शव वाहन है और उस समय शव वाहन खड़े भी थे लेकिन ड्राइवर नहीं होने से मृतक के परिजन परेशान होते रहे। मृतक के भतीजे राकेश मंडलोई ने बताया हमने 108 पर सूचना दी लेकिन एक घंटे तक कभी 10 मिनट तो कभी 15 मिनट में आने की बात कहते रहे लेकिन कोई नहीं आया।

मृतक के परिजन बोले- बंद कर दें ये व्यवस्था

रोते हुए राकेश ने कहा कि मैं प्रदेश के मुखिया से निवेदन करता हूं कि गरीब लोगों को यह व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। एक घंटे से हम परेशान हैं। परिजन घर पर रो रहे हैं लेकिन 108 एम्बुलेंस आने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि यह व्यवस्था बंद कर दी जाए। कलेक्टर से निवेदन है कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उधर मामले में आरएमओ डॉ अजय पटेल ने बताया संबंधित कंपनी के कोऑडिनेटर को शोकाज नोटिस जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में प्रेमिका के घर पर प्रेमी की मौत, प्लांड मर्डर का आरोप
ग्वालियर
gwalior news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 08:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / 10-15 मिनट करते-करते गुजरा 1 घंटा, मजबूरन कार में ले जाना पड़ा शव

बड़ी खबरें

View All

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सब्जी बनाने को लेकर गुस्साया पति, पत्नी को मार दिया तीर….

husband killed wife with arrow over vegetable dispute mp news
देवास

एमपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ स्कूल में रंगरलियां मनाते मास्साब कैमरे में कैद..

dewas
देवास

एमपी के कई बड़े शहरों को जोड़ेगा 3261 करोड़ का नया रेल प्रोजेक्ट, सामने आया बड़ा अपडेट

3261 crore Indore Budhni Rail Project will connect several major cities in MP
देवास

नवरात्र में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान, माता टेकरी की दान पेटियों में मिले 52.92 लाख

dewas
देवास

इंदौर मेट्रो का विस्तार…प्रदेश के इंडस्ट्रियल हब को बनाएगा पावरहाउस

indore metro connectivity industrial hub dewas development mp news
देवास
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.