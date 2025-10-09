एमपी में प्रेमिका के घर पर प्रेमी की मौत, प्लांड मर्डर का आरोप

जावेद के परिवार का आरोप है उसके गले पर निशान थे। आशंका है उसका गला घोंटा गया है। इसके अलावा शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। चाचा खामिद खान का कहना है भतीजे जावेद की मौत सुनकर पुलिस भी आई जावेद की गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए ले गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रवाना कर दिया। लश्कर सर्किल सीएसपी किरण अहिरवार का कहना है जावेद की मौत के मामले में उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ की थी। संदेही महिला शादीशुदा है। उसने पूछताछ में बताया कि जावेद रात को उसके घर आया था। दरवाजा खोलते ही जावेद देहरी पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे लेकिन जावेद को होश नहीं आया तो 108 एंबुलेंस से उसे अस्पताल ले गई। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत बता दिया। सीएसपी अहिरवार के मुताबिक जावेद की मौत पर मर्ग कायम किया है।