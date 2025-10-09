Patrika LogoSwitch to English

एमपी में प्रेमिका के घर पर प्रेमी की मौत, प्लांड मर्डर का आरोप

suspicious death: युवक की प्रेमिका के घर पर संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद परिजन का आरोप पूरी प्लानिंग के तहत की हत्या, पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप...।

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Oct 09, 2025

suspicious death: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक युवक की उसकी ही गर्लफ्रेंड के घर पर संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। युवक के परिजन बेटे की मौत को प्लांड मर्डर बता रहे हैं और उसकी गर्लफ्रेंड पर जान लेने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं परिजन का ये भी आरोप है कि पुलिस ने उसकी प्रेमिका को पूछताछ के लिए थाने भी लेकर गई थी लेकिन कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया। वहीं पुलिस भी युवक की मौत को संदिग्ध बता रही है लेकिन पुलिस का कहना है कि ये हत्या है या हादसा इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगा।

गर्लफ्रेंड के घर पर संदिग्ध मौत

जावेद खान (20) पुत्र रफीक खान निवासी गिरवाई की संदिग्ध हालात में उसकी ही प्रेमिका के घर पर मौत हो गई। जावेद पेशे से ड्राइवर था उसके परिजन के मुताबिक रात 2.30 बजे जेएएच के ट्रामा सेंटर से फोन आया था तुरंत अस्पताल आओ जावेद की हालत खराब है। सुनकर परिजन अस्पताल पहुंचे तो जावेद की लाश मिली। जावेद दो दिन से मेंहदी वाले सैय्यद निवासी गर्लफ्रेंड के घर पर था। गर्लफ्रेंड ही जावेद को अस्पताल लाई थी। लेकिन जावेद की मौत कैसे हुई उसने कुछ नहीं बताया।

परिवार का आरोप गला घोंटा

जावेद के परिवार का आरोप है उसके गले पर निशान थे। आशंका है उसका गला घोंटा गया है। इसके अलावा शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। चाचा खामिद खान का कहना है भतीजे जावेद की मौत सुनकर पुलिस भी आई जावेद की गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए ले गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रवाना कर दिया। लश्कर सर्किल सीएसपी किरण अहिरवार का कहना है जावेद की मौत के मामले में उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ की थी। संदेही महिला शादीशुदा है। उसने पूछताछ में बताया कि जावेद रात को उसके घर आया था। दरवाजा खोलते ही जावेद देहरी पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे लेकिन जावेद को होश नहीं आया तो 108 एंबुलेंस से उसे अस्पताल ले गई। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत बता दिया। सीएसपी अहिरवार के मुताबिक जावेद की मौत पर मर्ग कायम किया है।

Published on:

09 Oct 2025 06:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एमपी में प्रेमिका के घर पर प्रेमी की मौत, प्लांड मर्डर का आरोप

