एमपी में करवाचौथ से एक दिन पहले शादीशुदा ‘प्रेमिका’ को घर से उठा ले गया बदमाश

बुधवार-गुरूवार की दरम्यानी रात योगी उर्फ योगेन्द्र पुत्र राजवीर गुर्जर निवासी तिलोंधा (मुरैना) के बदमाश और उसके गिरोह ने गुर्जा गांव में कोहराम मचाया। योगी मुरैना और श्योपुर पुलिस का वांटेड है। उस पर दोनों जिलों की पुलिस ने 15 हजार का इनाम रखा है। गुर्जा से योगी की दुश्मनी की वजह उसकी पुरानी मंगेतर रीना उर्फ अंजू है। पुलिस का कहना है रीना मूलत: सेंसइपुरा श्योपुर की रहने वाली है। उसके पिता ने पहले योगी से उसकी शादी की बात की थी। लेकिन योगी गुंडा है, पता चलने पर रीना के परिजन ने रिश्ता तोड़कर गुर्जा निवासी गिर्राज गुर्जर से करीब 11 महीने पहले शादी कर दी। यह रिश्ता योगी हजम नहीं कर पाया। उसने रीना और गिर्राज के परिवार को शादी करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।