एमपी में करवाचौथ से एक दिन पहले शादीशुदा ‘प्रेमिका’ को घर से उठा ले गया बदमाश

mp news: अपनी गैंग के साथ गांव में घुसा बदमाश और गोलियां बरसाते हुए पति व परिवारवालों से मारपीट कर शादीशुदा प्रेमिका को किडनैप कर ले गया...।

2 min read

image

Shailendra Sharma

Oct 09, 2025

gwalior

mp news just before karwachauth goons kidnapped married lover from home

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर के गुर्जा गांव में फिल्मी स्टाइल में एक बदमाश ने जमकर आतंक मचाया और शादीशुदा प्रेमिका को घर से उठाकर ले गया। शादी तोड़ने का बदला लेने के लिए 15 हजार के इनामी बदमाश ने चैलेंज देकर गुरुवार रात गुर्जा गांव (तिघरा) में गिरोह के साथ 15 राउंड गोलियां चलाईं जो सामने आया उसे मारा और गर्भवती महिला का अपहरण कर ले गया। गांववालों ने पथराव कर बदमाश को रोकने की कोशिश की लेकिन बंदूकों के सामने ज्यादा जोर नहीं दिखा पाए। सनसनीखेज वारदात ने पुलिस को हिला दिया। लेकिन उसके गांव पहुंचने से पहले बदमाश महिला को लेकर भाग चुके थे।

गैंग के साथ गांव में घुसकर 'प्रेमिका' को किया किडनैप

बुधवार-गुरूवार की दरम्यानी रात योगी उर्फ योगेन्द्र पुत्र राजवीर गुर्जर निवासी तिलोंधा (मुरैना) के बदमाश और उसके गिरोह ने गुर्जा गांव में कोहराम मचाया। योगी मुरैना और श्योपुर पुलिस का वांटेड है। उस पर दोनों जिलों की पुलिस ने 15 हजार का इनाम रखा है। गुर्जा से योगी की दुश्मनी की वजह उसकी पुरानी मंगेतर रीना उर्फ अंजू है। पुलिस का कहना है रीना मूलत: सेंसइपुरा श्योपुर की रहने वाली है। उसके पिता ने पहले योगी से उसकी शादी की बात की थी। लेकिन योगी गुंडा है, पता चलने पर रीना के परिजन ने रिश्ता तोड़कर गुर्जा निवासी गिर्राज गुर्जर से करीब 11 महीने पहले शादी कर दी। यह रिश्ता योगी हजम नहीं कर पाया। उसने रीना और गिर्राज के परिवार को शादी करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।

दनादन चलाईं गोलियां, पूरे परिवार को पीटा

बृजलाल गुर्जर ने बताया बुधवार रात को परिवार के साथ घर पर था। तब योगी करीब 20 बदमाशों को लेकर घर में घुसा। उसके साथी बंदूक और लाठियां लिए थे। योगी ने बहू अंजू को साथ ले जाने की कोशिश की इस हरकत पर उसका विरोध करने का प्रयास किया तो बदमाशों ने गोलियां चला दीं। पूरे परिवार को मारा और बहू को अगवा कर ले गए। पुलिस कई रास्तों के सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की तलाश कर रही है। एक टीम मुरैना भी भेजी है।

पुलिस की मौजूदगी में हुई थी शादी

गिर्राज गुर्जर ने पत्रिका को बताया कि योगी के खौफ की वजह से मैं पुलिस की निगरानी में मैं दूल्हा बना था और रीना उर्फ अंजू से शादी की थी। उसके बाद योगी ने चैलेंज दिया था कि मेरी हत्या कर अंजू से शादी करेगा। बुधवार रात को पूरी प्लानिंग से योगी और उसके आए थे। योगी और उसके साथियों ने पिता बृजलाल मां भगवंती, चाचा रामेश्वर और धनवंती को बंदूक की बट और लठियों से मारा। हम लोग जान बचाने के लिए चिल्लाए तो गांव वाले आ गए लेकिन बदमाशों ने गोलियां चला दीं। सबके सामने मेरी गर्भवती पत्नी को अगवा कर ले गया।

बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

अमित सांघी डीआइजी ग्वालियर रेंज ने बताया कि गुर्जा गांव में बदमाशों ने धुसकर महिला को अगवा किया है। विरोध करने पर बदमाशों ने किसान परिवार पर हमला किया है। इसमें दो महिलाओं समेत चार लोग जख्मी हुए हैं। उन्हें गोली लगी है या किसी धारदार हथियार की चोट है मेडिकल रिपोर्ट से पता चलेगा। आरोपियों की तलाश में ग्वालियर और मुरैना पुलिस की टीम लगी हैं। अपहरणकांड का मास्टरमाइंड इनामी बदमाश है। वारदात के पीछे शादी का विवाद सामने आया है।

09 Oct 2025 04:24 pm

