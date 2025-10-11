अरुणाचल में शहीद हुए एमपी के लाल संजय मीणा, पार्थिव देह पहुंचा घर, राजकीय सम्मान से आज अंतिम संस्कार

Sanjay Meena Martyr : देश के रक्षा के लिए तैनात अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंतर्गत आने वाले संवरसी गांव के नायक संजय मीणा का पार्थिव देह शनिवार सुबह उनके गृह नगर पहुंच गया है। सेना के वाहन से पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव संवरसी ले जाते समय मानों पूरा शहर उनके देह के स्वागत में खड़ा नजर आया। सैकड़ों गाड़ियों पर सवार लोग हाथों में तिरंगा लिए 'भारत माता की जय' और 'शहीद जवान अमर रहे' के नारे लगाते शहीद का देह ले जाते सेना के वाहन के पीछे-पीछे चलते नजर आए। फिलहाल, कुछ देर में राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा।