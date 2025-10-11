अरुणाचल में शहीद हुए एमपी के लाल संजय मीणा, पार्थिव देह पहुंचा घर, राजकीय सम्मान से आज अंतिम संस्कार

संजय मीणा का आज राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार (Photo Source- Patrika)
Sanjay Meena Martyr : देश के रक्षा के लिए तैनात अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंतर्गत आने वाले संवरसी गांव के नायक संजय मीणा का पार्थिव देह शनिवार सुबह उनके गृह नगर पहुंच गया है। सेना के वाहन से पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव संवरसी ले जाते समय मानों पूरा शहर उनके देह के स्वागत में खड़ा नजर आया। सैकड़ों गाड़ियों पर सवार लोग हाथों में तिरंगा लिए 'भारत माता की जय' और 'शहीद जवान अमर रहे' के नारे लगाते शहीद का देह ले जाते सेना के वाहन के पीछे-पीछे चलते नजर आए। फिलहाल, कुछ देर में राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
सेना के जवान संय मीणा का पार्थिव देह जैसे ही गांव पहुंचा तो जैसे पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। उनके घर के सामने ग्रामीणों की भीड़ लग गई। आंखों में आंसू लिए शहीद का परिवार गमगीन होने के बावजूद भारत माता के प्रति जान न्योछावर करने का गर्व मेहसूस करता नजर आया। फिलहाल, गांव में जवान के अंतिम दर्शन की व्यवस्था की गई है। कुछ देर बाद अंतिम यात्रा रवाना होगी।
दरअसल एमपी देवास जिले के संवरसी गांव के नायक संजय मीणा अरुणाचल प्रदेश में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। वे गश्त के दौरान हुए एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
संजय की यूनिट 11 ग्रेनेडियर बटालियन अंबाला में तैनात थी, जो कुछ दिन पहले अभ्यास के लिए अरुणाचल प्रदेश गई थी। 6 अक्टूबर को गश्त के दौरान वे एक पहाड़ी इलाके में गहराई में दब गए थे। सेना के जवानों ने तीन दिनों की सर्चिंग के बाद उन्हें बाहर निकाला।
