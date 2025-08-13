Patrika LogoSwitch to English

देवास

पुलिस कस्टडी में दलितों को थर्ड डिग्री टॉर्चर, कांग्रेस का गंभीर आरोप नाखून तक उखाड़े

MP Police Gave Third Degree Torture to Dalit in Custody: मध्यप्रदेश कांग्रेस नेता अरुण यादव ने एमपी पुलिस पर लगाए पुलिस कस्टडी में दलितों को थर्ड डिग्री टॉर्चर देने का गंभीर आरोप, सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया वीडियो, लिखा न्याय दो, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा...

देवास

Sanjana Kumar

Aug 13, 2025

third degree Torture gave to dalits in police custody MP congress leader blamed mp police
कांग्रेस नेता अरुण यादव ने एक्स पर शेयर किया वीडियो, उसी से ली गई तस्वीरों में दिखी पुलिस की दरिंदगी।

MP Police Gave Third Degree Torture To Dalit in Custody: मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस की दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोप लगे हैं कि पुलिस कर्मियों ने कस्टडी में लिए गए दलितों को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया। मामले ने तूल तब पकड़ा जब कांग्रेस नेता अरुण यादव ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस ने दलितों को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया यहां तक कि उनके नाखून तक उखाड़ लिए।

पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग

मामले की गंभीरता को देखते हुए एमपी कांग्रेस नेता अरूण यादव ने DGP से पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है।

यहां पढ़ें पूरा मामला

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ युवकों का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में नजर आ रहे युवकों के हाथ और पैर पर पट्टी बंधी और शरीर पर गंभीर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं।

पोस्ट में लिखा दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा

इस वीडियो पोस्ट में अरुण यादव ने लिखा है कि, 'मध्यप्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी चरम पर। देवास के बावडिया थाने में 3 निर्दोष दलित युवकों रितेश, रवि और रितेश को बेरहमी से पीटा गया है। थर्ड डिग्री टॉर्चर कर उनके नाखून तक तोड़ दिए गए। उन्होंने आगे लिखा है कि जब कोई सबूत नहीं तो, अमानवीय यातना क्यों? डीजीपी महोदय तत्काल दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करो, हाई-लेवल जांच बैठाओ और दलित बच्चों को न्याय दो। यही नहीं उन्होंने आगे ये भी लिखा कि, दलितों पर अत्याचार अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

