पुलिस कस्टडी में दलितों को थर्ड डिग्री टॉर्चर, कांग्रेस का गंभीर आरोप नाखून तक उखाड़े

इस वीडियो पोस्ट में अरुण यादव ने लिखा है कि, 'मध्यप्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी चरम पर। देवास के बावडिया थाने में 3 निर्दोष दलित युवकों रितेश, रवि और रितेश को बेरहमी से पीटा गया है। थर्ड डिग्री टॉर्चर कर उनके नाखून तक तोड़ दिए गए। उन्होंने आगे लिखा है कि जब कोई सबूत नहीं तो, अमानवीय यातना क्यों? डीजीपी महोदय तत्काल दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करो, हाई-लेवल जांच बैठाओ और दलित बच्चों को न्याय दो। यही नहीं उन्होंने आगे ये भी लिखा कि, दलितों पर अत्याचार अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।