सांपों के बढ़ते खतरे पर जागरूकता! डेढ़ साल में 461 सर्पदंश मामले, सर्प मित्र ने बचाए 6000 सांप…

सर्प मित्र सूर्यकांत साहू सांपों के संरक्षण को लेकर बेहतर काम कर रहे हैं। रूद्री निवासी सूर्यकांत को सर्प निकलने की सूचना मिलते ही रेस्क्यू के लिए निकल पड़ते हैं। 2008 से उन्होेंने सर्प मित्र के रूप में यह कार्य शुरू किया। अब तक के प्रयास से उन्होंने 6000 से अधिक सांपों को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा है। इस तरह 6000 सांपों की उन्हाेंने जान बचाई। सूर्यकांत का कहना है कि बढ़ते शहरीकरण के साथ ही सांपों के रहवास भी समाप्त हो गए हैं। यही कारण है कि सांप अब शहर की ओर रूख कर रहे हैं।