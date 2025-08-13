13 अगस्त 2025,

धमतरी

छत्तीसगढ़ में डबल मर्डर: युवक की हत्या के बाद शव झाड़ियों में, इधर खून से लथपथ दादा की लाश देख दहली पोती

Double Murder: छत्तीसगढ़ में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक और मामला निकलकर सामने आया है, जहां दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है।

धमतरी

Khyati Parihar

Aug 13, 2025

हत्या (Photo-Patrika)

CG Double Murder: छत्तीसगढ़ में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले जांजगीर में एक व्यक्ति की सरेआम करीब 17 लोगों ने निर्वस्त्र करने के बाद पिटाई करते हुए हत्या कर दी थी। इसी बीच एक और मामला निकलकर सामने आया है, जहां दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बता दें कि आरंग और बलौदा बाजार जिले के पलारी के अमेरा में हत्याएं हुई हैं।

पहली घटना: हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया

आरंग से राटाकाट जाने वाली सड़क के किनारे झाडिय़ों में मंगलवार सुबह युवक की लाश मिली है। उसकी पहचान भोथली गांव में रहने वाले शंकर धीवर (35) के तौर पर की गई है। उसके चेहरे पर चोट के कई गंभीर निशान मिले हैं। इससे हत्या का अनुमान लगाया जा रहा है। लाश से कुछ दूर शराब भट्ठी जाने वाली सड़क पर मृतक की बाइक मिली है। आरंग पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Triple Murder Case: ढाबे में 3 दोस्तों का मर्डर… पुलिस गाड़ी में आरोपियों ने विक्ट्री-पोज में ली सेल्फी, सिर मुंडवाकर निकाला जुलूस
धमतरी
हत्या के बाद युवकों का अंतिम संस्कार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Double Murder: इधर, अमेरा में घर में घुसकर की हत्या

पलारी ब्लॉक के अमेरा गांव में दिनदहाड़े घर घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। स्कूल से पोती लंच के वक्त घर लौटी, तो दादा को खून से लथपथ पड़ा देखा। पड़ोसी और परिवार वालों को जानकारी दी। सूचना पर पलारी थाने से पुलिस ने मौके पर पहुंची। शुरूआती जांच में पता चला है कि हमलावर ने घर के अंदर ही वारदात को अंजाम दिया है।

ये भी पढ़ें

राजधानी में डबल मर्डर से सनसनी, नशेड़ियों ने युवक और देवर ने भाभी को मार डाला, इस छोटी से बात पर हुआ था विवाद
रायपुर
काल्पनिक तस्वीर

Published on:

13 Aug 2025 08:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / छत्तीसगढ़ में डबल मर्डर: युवक की हत्या के बाद शव झाड़ियों में, इधर खून से लथपथ दादा की लाश देख दहली पोती

