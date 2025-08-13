छत्तीसगढ़ में डबल मर्डर: युवक की हत्या के बाद शव झाड़ियों में, इधर खून से लथपथ दादा की लाश देख दहली पोती

आरंग से राटाकाट जाने वाली सड़क के किनारे झाडिय़ों में मंगलवार सुबह युवक की लाश मिली है। उसकी पहचान भोथली गांव में रहने वाले शंकर धीवर (35) के तौर पर की गई है। उसके चेहरे पर चोट के कई गंभीर निशान मिले हैं। इससे हत्या का अनुमान लगाया जा रहा है। लाश से कुछ दूर शराब भट्ठी जाने वाली सड़क पर मृतक की बाइक मिली है। आरंग पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है।