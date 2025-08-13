छत्तीसगढ़ में डबल मर्डर: युवक की हत्या के बाद शव झाड़ियों में, इधर खून से लथपथ दादा की लाश देख दहली पोती

CG Double Murder: छत्तीसगढ़ में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले जांजगीर में एक व्यक्ति की सरेआम करीब 17 लोगों ने निर्वस्त्र करने के बाद पिटाई करते हुए हत्या कर दी थी। इसी बीच एक और मामला निकलकर सामने आया है, जहां दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बता दें कि आरंग और बलौदा बाजार जिले के पलारी के अमेरा में हत्याएं हुई हैं।
आरंग से राटाकाट जाने वाली सड़क के किनारे झाडिय़ों में मंगलवार सुबह युवक की लाश मिली है। उसकी पहचान भोथली गांव में रहने वाले शंकर धीवर (35) के तौर पर की गई है। उसके चेहरे पर चोट के कई गंभीर निशान मिले हैं। इससे हत्या का अनुमान लगाया जा रहा है। लाश से कुछ दूर शराब भट्ठी जाने वाली सड़क पर मृतक की बाइक मिली है। आरंग पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है।
पलारी ब्लॉक के अमेरा गांव में दिनदहाड़े घर घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। स्कूल से पोती लंच के वक्त घर लौटी, तो दादा को खून से लथपथ पड़ा देखा। पड़ोसी और परिवार वालों को जानकारी दी। सूचना पर पलारी थाने से पुलिस ने मौके पर पहुंची। शुरूआती जांच में पता चला है कि हमलावर ने घर के अंदर ही वारदात को अंजाम दिया है।