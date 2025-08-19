CG News: खुले मंच में लग रही है आंगनबाड़ी, बच्चों को पंखे की हवा भी नसीब नहीं….

ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष रामनारायण, उपाध्यक्ष विनोद यादव, गौतम, यादव शीतराज, गोपीराम, चमरूराम ध्रुव ने बताया कि ग्राम पंचायत कांटाकुर्रीडीह तहसील कुकरेल के आश्रित ग्राम सिरौदखुर्द का आंगनबाड़ी अतिजर्जर हो गया है। इससे आंगनबाड़ी संचालित करने में दिक्कत हो रही है। स्थिति यह है कि पिछले एक साल से आंगनबाड़ी का संचालन खुले मंच में किया जा रहा है। बारिश होने पर आंगनबाड़ी के संचालन में दिक्कत होती है।