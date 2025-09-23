CG News: धमतरी में बाल विवाह मुक्त अभियान सुस्त, 9 साल में सामने आए 79 प्रकरण

CG News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2028-29 तक पूरे प्रदेश में बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में सालभर पहले यह अभियान शुरू हुआ। धमतरी जिले में 10 मार्च 2024 से बाल विवाह मुक्त धमतरी अभियान की शुरूवात की गई। सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान को लेकर जिला महिला एवं बाल विकास विभाग सुस्त है। अब तक जिले के एक भी पंचायत में बैठक कर जानकारी नहीं जुटा पाए कि पिछले दो वर्ष में यहां बाल विवाह हुए या नहीं।