वृंदावन धाम की तर्ज पर स्थापित हुई बांके बिहारी मंदिर… यहां 50 साल से हर बुधवार को होता है श्रीकृष्ण भजन

CG News: सदर बाजार स्थित बांके बिहारी मंदिर 102 वर्ष पुरानी है। शहर का यह इकलौता श्रीकृष्ण-राधा मंदिर है। इस मंदिर में 100 साल से मटका फोड़ का आयोजन होते आ रहा है। पहले मंदिर के भीतर मटका फोड़ होता था। पिछले कुछ वर्षों से मंदिर के बाहर गोविंदा मटका फोड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस मंदिर में वर्षभर बुधवार के दिन भजन का आयोजन होता है। न्यास समिति द्वारा गठित राधिका भजन मंडली की महिलाएं भजन करती हैं। लगभग 50 साल से भजन होते आ रहा है। इस वर्ष भी जन्माष्टमी के दिन घंटों श्रीकृष्ण लीलाओं को लेकर भजन का आयोजन किया गया। शहर में मटका फोड़ की परंपरा यहीं से शुरू होना माना जाता है।