धमतरी

CG Snake Bite: धमतरी में सांप के काटने से मासूम की दर्दनाक मौत, बरसात में बढ़ा खतरा…

CG Snake Bite: धमतरी शहर के दनीटोला वार्ड में रविवार रात एक हृदयविदारक घटना हुई, जहां महज दो साल के बच्चे की सांप के काटने से मौत हो गई।

less than 1 minute read

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 08, 2025

CG Snake Bite: धमतरी में सांप के काटने से मासूम की दर्दनाक मौत, बरसात में बढ़ा खतरा...(photo-patrika)

CG Snake Bite: धमतरी में सांप के काटने से मासूम की दर्दनाक मौत, बरसात में बढ़ा खतरा...(photo-patrika)

CG Snake Bite: छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर के दनीटोला वार्ड में रविवार रात एक हृदयविदारक घटना हुई, जहां महज दो साल के बच्चे की सांप के काटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के कमरे में बैड पर सो रहा था। रात के समय चुपके से कमरे में घुसे करैत सांप ने उसे काट लिया।

CG Snake Bite: सांप के काटने से बच्चे की मौत

जब सुबह बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे की मां और पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के मौसम में अक्सर क्षेत्र में जहरीले सांप देखे जा रहे हैं। मोहल्ले के लोग डर के साए में हैं।

सूचना मिलते ही नगर पालिका और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में सांप की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अधिकारियों ने लोगों से घरों के आसपास साफ-सफाई रखने और रात में सोने से पहले बिस्तर और कमरे की जांच करने की अपील की है।

अस्पताल में चली गई जान

स्थानीय सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि दनीटोला और आसपास के वार्डों में सांप पकड़ने वाली टीमों की तैनाती की जाए और लोगों को सांप काटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार और जागरूकता की जानकारी दी जाए। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है। लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में सांपों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ठोस कदम उठाना अब बेहद जरूरी हो गया है।

08 Oct 2025 04:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Snake Bite: धमतरी में सांप के काटने से मासूम की दर्दनाक मौत, बरसात में बढ़ा खतरा…

धमतरी

छत्तीसगढ़

