CG Snake Bite: धमतरी में सांप के काटने से मासूम की दर्दनाक मौत, बरसात में बढ़ा खतरा…

स्थानीय सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि दनीटोला और आसपास के वार्डों में सांप पकड़ने वाली टीमों की तैनाती की जाए और लोगों को सांप काटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार और जागरूकता की जानकारी दी जाए। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है। लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में सांपों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ठोस कदम उठाना अब बेहद जरूरी हो गया है।