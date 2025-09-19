धमतरी में विकास शुल्क को लेकर बवाल, भेदभाव के आरोप पर कांग्रेस पार्षदों का निगम में प्रदर्शन…

उनका कहना है कि शहर के सभी 40 वार्ड की जनता निगम प्रशासन को बराबर टैक्स और अन्य शुल्क जमा कर रही है, तो विकास कार्य को लेकर भेदभाव क्यों किया जा रहा है। करीब 2 घंटे तक निगम में प्रदर्शन चला। सभी 40 वार्डाें में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराने की मांग को लेकर कांग्रेसी निगम आयुक्त को ही ज्ञापन सौंपने पर अड़े रहे। नायब तहसीलदार ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे, लेकिन कांग्रेसियों ने ज्ञापन देने से मना कर दिया। करीब आधा घंटे ड्रामेबाजी चली।