कश्यप का कांग्रेस पर हमला, कहा- आदिवासी समाज की संवेदनाओं की कभी चिंता नहीं की…

कांग्रेस में कभी भी आदिवासी समाज की संवेदनाओं की चिंता नहीं की गई। अजजा मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में संगठन को और मजबूती करने के लिए काम करना है। भाजपा अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कहा, मैं एक छोटे कार्यकर्ता के नाते पार्टी के कई मोर्चों पर काम करता रहा हूं। पार्टी ने मुझ पर आप सबके प्रतिनिधि के रूप में जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का विश्वास पार्टी नेतृत्व को दिलाता हूं।