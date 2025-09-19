कश्यप का कांग्रेस पर हमला, कहा- आदिवासी समाज की संवेदनाओं की कभी चिंता नहीं की…

CG Politics: छत्तीसगढ़ के रायपुर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रायपुर संभाग की बैठक गुरुवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के वन व सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा विकास मरकाम ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया।
विपक्ष में रहते हुए मोर्चा ने सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल कर रखा और प्रदेश को लूटने वाली कांग्रेस की भूपेश सरकार ने हमेशा आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम किया। कश्यप ने कहा कांग्रेस के भीतर आदिवासी नेता लगातार अपमानित हो रहे हैं।
कांग्रेस में कभी भी आदिवासी समाज की संवेदनाओं की चिंता नहीं की गई। अजजा मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में संगठन को और मजबूती करने के लिए काम करना है। भाजपा अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कहा, मैं एक छोटे कार्यकर्ता के नाते पार्टी के कई मोर्चों पर काम करता रहा हूं। पार्टी ने मुझ पर आप सबके प्रतिनिधि के रूप में जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का विश्वास पार्टी नेतृत्व को दिलाता हूं।
छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा, भाजपा ने आदिवासी समाज का समान किया है। जिस जगह पर हूं, वह आप सबका आशीर्वाद है। और स्नेह की बदौलत है। हम सब मिलकर समाज की मजबूती के लिए काम करेंगे। आगामी चुनाव में हम और अधिक मजबूती के साथ जुटकर सर्वत्र भाजपा को विजय दिलवाएंगे।
कार्यक्रम का संचालन जिला पंचायत सभापति अजय ध्रुव ने किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष एम.डी. ठाकुर, देवेन्द्र महाला, प्रदेश मंत्री खूबलाल ध्रुव, भागीरथी मांझी, महेश गोटा, आसु पोडेटी, हिरामन धु्रव, दीपेश दीवान, अंगीरा धु्रव, प्रेमलता नागवंशी, रमी गौतम, भूमिका कोर्राम, केशरी ध्रव सहित रायपुर संभाग के मोर्चा के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।