Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

कश्यप का कांग्रेस पर हमला, कहा- आदिवासी समाज की संवेदनाओं की कभी चिंता नहीं की…

CG Politics: रायपुर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रायपुर संभाग की बैठक गुरुवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में संपन्न हुई।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 19, 2025

कश्यप का कांग्रेस पर हमला, कहा- आदिवासी समाज की संवेदनाओं की कभी चिंता नहीं की...(photo-patrika)
कश्यप का कांग्रेस पर हमला, कहा- आदिवासी समाज की संवेदनाओं की कभी चिंता नहीं की...(photo-patrika)

CG Politics: छत्तीसगढ़ के रायपुर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के रायपुर संभाग की बैठक गुरुवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के वन व सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा विकास मरकाम ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया।

विपक्ष में रहते हुए मोर्चा ने सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल कर रखा और प्रदेश को लूटने वाली कांग्रेस की भूपेश सरकार ने हमेशा आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम किया। कश्यप ने कहा कांग्रेस के भीतर आदिवासी नेता लगातार अपमानित हो रहे हैं।

CG Politics: कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की

कांग्रेस में कभी भी आदिवासी समाज की संवेदनाओं की चिंता नहीं की गई। अजजा मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में संगठन को और मजबूती करने के लिए काम करना है। भाजपा अजजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कहा, मैं एक छोटे कार्यकर्ता के नाते पार्टी के कई मोर्चों पर काम करता रहा हूं। पार्टी ने मुझ पर आप सबके प्रतिनिधि के रूप में जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का विश्वास पार्टी नेतृत्व को दिलाता हूं।

आदिवासी हितों की अनदेखी की

छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा, भाजपा ने आदिवासी समाज का समान किया है। जिस जगह पर हूं, वह आप सबका आशीर्वाद है। और स्नेह की बदौलत है। हम सब मिलकर समाज की मजबूती के लिए काम करेंगे। आगामी चुनाव में हम और अधिक मजबूती के साथ जुटकर सर्वत्र भाजपा को विजय दिलवाएंगे।

कार्यक्रम का संचालन जिला पंचायत सभापति अजय ध्रुव ने किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष एम.डी. ठाकुर, देवेन्द्र महाला, प्रदेश मंत्री खूबलाल ध्रुव, भागीरथी मांझी, महेश गोटा, आसु पोडेटी, हिरामन धु्रव, दीपेश दीवान, अंगीरा धु्रव, प्रेमलता नागवंशी, रमी गौतम, भूमिका कोर्राम, केशरी ध्रव सहित रायपुर संभाग के मोर्चा के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 11:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कश्यप का कांग्रेस पर हमला, कहा- आदिवासी समाज की संवेदनाओं की कभी चिंता नहीं की…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.