Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: वोट चोरी विवाद गरमाया! BJP-कांग्रेस आमने-सामने, एक-दूसरे पर लगे गंभीर आरोप…

CG News: रायपुर कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर प्रदेश में सियासत गरमा गई है। भाजपा-कांग्रेस ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 19, 2025

CG News: वोट चोरी विवाद गरमाया! BJP-कांग्रेस आमने-सामने, एक-दूसरे पर लगे गंभीर आरोप...(photo-patrika)
CG News: वोट चोरी विवाद गरमाया! BJP-कांग्रेस आमने-सामने, एक-दूसरे पर लगे गंभीर आरोप...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर प्रदेश में सियासत गरमा गई है। भाजपा-कांग्रेस ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं। प्रदेश के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रामक प्रचार करने वाली एक एजेंसी के प्रमुख हो गए हैं। उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के झूठे दावों को खारिज कर दिया है। एक बार फिर राहुल गांधी के सारे झूठे दावे मिनटों में ध्वस्त हो गए।

CG News: कांग्रेस-भाजपा ने साधा निशाना

कश्यप ने कहा छत्तीसगढ़ में उनके भेजे गए प्रभारी सचिन पायलट भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं। कथित तौर पर वोट चोरी की बात कर कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने में लगी हुई है। जिन लोगों पर खुद के विधायकों की चोरी कर अपनी ही सरकारों को स्थिर करने का आरोप लग चुका है, आज वे किस मुंह से वोट चोरी की बात कर रहे हैं?

वोट चोरी पर सियासत तेज, आरोपों की बौछार

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दूसरी बार प्रेस कांन्फ्रेस लेकर देश की चुनाव प्रणाली विशेष कर मतदाता सूची की गड़बड़ियों के जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, वह गंभीर है। देश की चुनाव प्रणाली में निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है। देश के लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों की गहन जांच हो और पूरे प्रकरण में जो भी दोषी हैं, उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए।

बैज ने कहा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से साक्ष्यों के साथ बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस के वोटरों को चिन्हांकित कर डिलीट किया गया। चुनाव आयोग द्वारा डिजिटल वोटर लिस्ट राजनीतिक दलों को इंकार क्यों किया जा रहा, यह भी संदिग्ध है। जनता को पूरी चुनाव प्रणाली को जानने का पूरा अधिकार है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 10:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: वोट चोरी विवाद गरमाया! BJP-कांग्रेस आमने-सामने, एक-दूसरे पर लगे गंभीर आरोप…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.