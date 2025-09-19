CG News: वोट चोरी विवाद गरमाया! BJP-कांग्रेस आमने-सामने, एक-दूसरे पर लगे गंभीर आरोप…

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दूसरी बार प्रेस कांन्फ्रेस लेकर देश की चुनाव प्रणाली विशेष कर मतदाता सूची की गड़बड़ियों के जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, वह गंभीर है। देश की चुनाव प्रणाली में निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है। देश के लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों की गहन जांच हो और पूरे प्रकरण में जो भी दोषी हैं, उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए।