CG News: वोट चोरी विवाद गरमाया! BJP-कांग्रेस आमने-सामने, एक-दूसरे पर लगे गंभीर आरोप…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर प्रदेश में सियासत गरमा गई है। भाजपा-कांग्रेस ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं। प्रदेश के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रामक प्रचार करने वाली एक एजेंसी के प्रमुख हो गए हैं। उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के झूठे दावों को खारिज कर दिया है। एक बार फिर राहुल गांधी के सारे झूठे दावे मिनटों में ध्वस्त हो गए।
कश्यप ने कहा छत्तीसगढ़ में उनके भेजे गए प्रभारी सचिन पायलट भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं। कथित तौर पर वोट चोरी की बात कर कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने में लगी हुई है। जिन लोगों पर खुद के विधायकों की चोरी कर अपनी ही सरकारों को स्थिर करने का आरोप लग चुका है, आज वे किस मुंह से वोट चोरी की बात कर रहे हैं?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दूसरी बार प्रेस कांन्फ्रेस लेकर देश की चुनाव प्रणाली विशेष कर मतदाता सूची की गड़बड़ियों के जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, वह गंभीर है। देश की चुनाव प्रणाली में निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है। देश के लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों की गहन जांच हो और पूरे प्रकरण में जो भी दोषी हैं, उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए।
बैज ने कहा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से साक्ष्यों के साथ बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस के वोटरों को चिन्हांकित कर डिलीट किया गया। चुनाव आयोग द्वारा डिजिटल वोटर लिस्ट राजनीतिक दलों को इंकार क्यों किया जा रहा, यह भी संदिग्ध है। जनता को पूरी चुनाव प्रणाली को जानने का पूरा अधिकार है।