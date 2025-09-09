CG News: कॉलेज-यूनिवर्सिटी की गड़बड़ियों पर दो साल में लोकपाल बेअसर, छात्र परेशान…

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए नामांकन, परीक्षा आवेदन से लेकर मार्कशीट में विलंब, मूल्यांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी जैसी दर्जनों तरह की शिकायतें सुलझाने के लिए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। इनका काम छात्रों की समस्या को सुनकर तय समय सीमा में उसका समाधान देना है। लेकिन, संभाग के किसी भी विश्वविद्यालय में पिछले दो साल में एक भी मामला लोकपाल के पास नहीं पहुंचा।