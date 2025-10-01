Digital Crop Survey: डिजिटल क्रॉप सर्वे में धमतरी का जलवा! प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान, जानिए कौन हैं लिस्ट में नंबर 1?

राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद गिरदावरी नहीं होने से पिछले साल कई राजस्व ग्राम के किसान समर्थन मूल्य में धान नहीं बेच पाए थे। इस साल शासन ने इसके लिए व्यापक व्यवस्था की है। असर्वेच्छित, वनग्राम से राजस्व ग्राम घेाषित, नक्शा बटांकन विहिन खसरों तथा डुबान गांवों में लगाए गए फसलों की गिरदावरी के लिए शासन ने पीवी एप लांच किया है। यह एक मोबाइल एप है। इसके माध्यम से घर बैठे गिरदावरी सत्यापन का काम पूरा करा सकेंगे। इससे उन्हें समर्थन मूल्य में धान बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी।